Η Μαρίνα Βερνίκου μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες και στους δημοσιογράφους και έβαλε τέλος στις φήμες που την ήθελαν να έχουν τσακωθεί και να μη μιλάνε με τη Χριστίνα Μπόμπα.

Η Μαρίνα Βερνίκου είπε: «Σίγουρα δεν τσακωθήκαμε και μάλιστα επειδή βγήκαν δημοσιεύματα, μετά βρεθήκαμε και βγάλαμε και μια φωτογραφία μαζί. Όλα καλά παιδιά, μην ανησυχείτε. Είμαι σε μια ηλικία που δεν με ενοχλεί τίποτα στα δημοσιεύματα. Ήταν στα γενέθλιά μου η Χριστίνα Μπόμπα. Δεν έτυχε να είναι στις φωτογραφίες αλλά ήταν εκεί».

Πριν από λίγες ημέρες, η Χριστίνα Μπόμπα μοιράστηκε μια κοινή φωτογραφία στα social media με την Μαρίνα Βερνίκου, απαντώντας έτσι σε ψευδές δημοσίευμα για τη σχέση τους.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί από την εκπομπή «Happy Day».

govastiletto.gr – Μαρίνα Βερνίκου και Χριστίνα Μπόμπα διαψεύδουν δημοσίευμα: «Εμείς δεν το ξέραμε»