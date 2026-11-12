Νέες αναταραχές καταγράφονται στην καλλιτεχνική πορεία της Μαρίνας Σάττι, καθώς μια κομβική συνεργασία της λαμβάνει και τυπικά τέλος. Ο Mike Σταθάκης, στενός συνεργάτης και συνδημιουργός πίσω από πολλές μεγάλες επιτυχίες της τραγουδίστριας, ανακοίνωσε μέσω Instagram την αποχώρησή του από την ομάδα, αιφνιδιάζοντας το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, αυτό που προκαλεί αίσθηση είναι η απόλυτη μυστικοπάθεια γύρω από τους λόγους του «διαζυγίου», καθώς ο ίδιος επέλεξε να μην αποκαλύψει το παραμικρό για τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτή την ξαφνική ρήξη.

Η ανακοίνωση του Mike Σταθάκη στο Instagram

«Ένα όμορφο μουσικό ταξίδι ολοκληρώνεται. Με αγάπη, σεβασμό και βαθιά εκτίμηση, αποχαιρετώ τη Μαρίνα Σάττι, καθώς ολοκληρώνεται επίσημα η επαγγελματική μας συνεργασία. Από την πρώτη μας κυκλοφορία μέχρι σήμερα, είχα την τιμή να αποτελέσω μέρος ενός πραγματικά ξεχωριστού μουσικού ταξιδιού.Μαζί δημιουργήσαμε ζήσαμε μοναδικές στιγμές, ξεπεράσαμε όρια και πραγματοποιήσαμε πράγματα που μέχρι τότε έμοιαζαν αδύνατα. Κυκλοφορίες που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα, πρωτοποριακές ιδέες, ιστορικές στιγμές, ρεκόρ και δημιουργικές προσπάθειες που άνοιξαν νέους δρόμους για την ελληνική μουσική.

Πάνω απ’ όλα, όμως, είχα την ευκαιρία να συμμετέχω σε ένα καλλιτεχνικό όραμα γεμάτο ταλέντο, τόλμη, φαντασία και αυθεντικότητα. Για μένα, αυτή η συνεργασία δεν ήταν ποτέ απλώς μια επαγγελματική σχέση. Ήταν ένα δημιουργικό ταξίδι που θα θυμάμαι πάντα με υπερηφάνεια και ευγνωμοσύνη.

Θέλω να ευχαριστήσω τη Μαρίνα για την εμπιστοσύνη, τις στιγμές, τη δημιουργία και όλα όσα καταφέραμε μαζί. ψΉταν πραγματική τιμή μου που αποτέλεσα μέρος αυτής της τόσο όμορφης ιστορίας. Της εύχομαι μέσα από την καρδιά μου κάθε επιτυχία, προσωπική ευτυχία, υγεία, ευημερία και ακόμα περισσότερα όνειρα που θα γίνουν πραγματικότητα», έγραψε ο γνωστός μουσικός παραγωγός στο Instagram.

Η τελευταία συνεργασία της Μαρίνας Σάττι με τον Mike Stathaki

Η επαγγελματική πορεία της Μαρίνας Σάττι συνδέθηκε στενά με τον Mike Σταθάκη, CEO της Golden Records, ο οποίος λειτούργησε ως executive producer και μάνατζέρ της, με αποκορύφωμα την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2024 με το τραγούδι «ZARI».

Η τελευταία μεγάλη κοινή τους δουλειά ήταν η ψηφιακή κυκλοφορία της συναυλίας «POP TOUR Live @ Plateia Nerou» τον Ιούνιο του 2026, λίγους μήνες πριν ο Mike Σταθάκης ανακοινώσει τη λήξη της συνεργασίας τους.

govastiletto.gr -Μαρίνα Σάττι – Rack: Η πρώτη τους κοινή εμφάνιση ως ζευγάρι – Που θα τους δούμε μαζί;