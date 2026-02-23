Τα λόγια της κόρης της Μαρινέλλας, Τζωρτίνας Σερπιέρη, στους θεράποντες γιατρούς της προκαλούν ρίγη συγκίνησης, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά το μεγαλείο της αγάπης που δένει αυτές τις δύο γυναίκες.

Έχουν περάσει σχεδόν δεκαεπτά μήνες από εκείνη την Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου, όταν η Μαρινέλλα κατέρρευσε στη σκηνή του Ηρωδείου, χτυπημένη από ένα βαρύ εγκεφαλικό. Ήταν η στιγμή που ο χρόνος πάγωσε και το κοινό έμεινε βουβό, βλέποντας τη μεγαλύτερη φωνή της Ελλάδας να σιωπά απότομα.

Από τότε, η Μαρινέλλα δίνει τη σκληρότερη μάχη της ζωής της. Μακριά από το χειροκρότημα, μακριά από τη σκηνή που τόσο λάτρεψε. Καθηλωμένη σε ένα κρεβάτι, μέσα στο σπίτι της στην Κηφισιά, που θυμίζει πλέον θάλαμο εντατικής φροντίδας. Ολόκληρη η Ελλάδα αγωνιά για εκείνη, περιμένοντας μάταια ένα καλό νέο.

Η είδηση ότι «η Μαρινέλλα δεν ανοίγει ούτε τα μάτια της» πάγωσε τους πάντες. Το σώμα της έχει αδυνατίσει και οι μύες της ατροφούν. Ανάμεσα στους ελάχιστους φίλους της που την βλέπουν είναι ο Αντώνης Ρέμος. «Θέλω η Μαρινέλλα να ανοίξει ξανά τα μάτια της, όχι για να τραγουδήσει, αλλά για να την αποχαιρετήσουμε όπως της αξίζει. Θεωρώ ότι περνάει ακόμα τον Γολγοθά της, δεν έχει αλλάξει κάτι αλλά δεν θα ήθελα να αναφερθώ άλλο στο πώς είναι. Κρατάμε αυτή την εικόνα της Μαρινέλλας μας».

Η Τζωρτίνα, βλέποντάς τη καθηλωμένη, με τον οργανισμό της φανερά εξασθενημένο, πήρε μια άκρως συγκινητική απόφαση. Έδωσε εντολή στους γιατρούς να εξασφαλίσουν ότι δεν πονάει. Να της χορηγούνται πολύ δυνατά παυσίπονα και μυοχαλαρωτικά, ώστε να γίνει η καθημερινότητά της όσο το δυνατόν πιο υποφερτή.

Όχι για να κερδηθεί η μάχη με θεαματικό τρόπο. Αλλά για να μην υπάρχει πόνος. Ενώ, εξειδικευμένοι φυσιοθεραπευτές επισκέπτονται τη Μαρινέλλα, προσφέροντάς της τη μέγιστη δυνατή ανακούφιση. Αυτή η πρωτοβουλία της Τζωρτίνας αποτελεί την ύστατη πράξη φροντίδας ενός παιδιού που δεν μπορεί να αλλάξει τη μοίρα, αλλά μπορεί να απαλύνει τον πόνο.

govastiletto.gr – Μπέττυ Μαγγίρα: Ξέσπασε σε δάκρυα για την Μαρινέλλα – «Νιώθω πολύ ευλογημένη που δούλεψα με αυτή τη γυναίκα»