Με αφορμή την κηδεία της μεγάλης κυρίας του ελληνικού τραγουδιού, Μαρινέλλας που πραγματοποιείται σήμερα, πρόσωπα που τη γνώρισαν από κοντά μοιράζονται άγνωστες ιστορίες από τη ζωή της, φωτίζοντας πτυχές της καθημερινότητάς της που δεν ήταν ευρέως γνωστές.

Ανάμεσά τους και οι δηλώσεις του Μάκη Δελαπόρτα, ο οποίος αποκάλυψε μια ιδιαίτερη ιστορία γύρω από το σπίτι όπου έζησε η σπουδαία ερμηνεύτρια τα τελευταία της χρόνια. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια κατοικία με ξεχωριστό παρελθόν, καθώς αρχικά ανήκε στην αξέχαστη Ρένα Βλαχοπούλου. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε, η Ρένα Βλαχοπούλου είχε επενδύσει ό,τι χρήματα διέθετε για να αποκτήσει το οικόπεδο και να ξεκινήσει την ανέγερση της βίλας στην Κηφισιά. Το σπίτι χτιζόταν παράλληλα με ένα ακόμη απέναντι, σε μια σχεδόν «παράλληλη πορεία» κατασκευής, όπως η ίδια συνήθιζε να περιγράφει με χιούμορ.

Ωστόσο, ένα τραγικό περιστατικό στάθηκε αφορμή να αλλάξει γνώμη. Όταν έμαθε πως η γυναίκα που έχτιζε το σπίτι απέναντι έχασε τον σύζυγό της πριν καν εγκατασταθούν, συγκλονίστηκε βαθιά. Τότε πήρε την απόφαση να πουλήσει το σπίτι, πριν προλάβει να ζήσει μέσα σε αυτό. Το ακίνητο κατέληξε τελικά στον Τόλη Βοσκόπουλο και τη Μαρινέλλα, την περίοδο που οι δυο τους παντρεύτηκαν, αποτελώντας τη φωλιά της κοινής τους ζωής. Με τα χρόνια, το σπίτι έμεινε στην κατοχή της Μαρινέλλας, η οποία το διατήρησε ως τον προσωπικό της χώρο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Αυτές οι αδερφές ήταν για 45 χρόνια μαζί, νομίζω έμεναν και στο ίδιο σπίτι. Ένα σπίτι που δεν ξέρω αν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος ήταν της Ρένας της Βλαχοπούλου. Η Ρένα το ξεκίνησε, το έχτισε πριν μπει μέσα, όμως, το πούλησε. Ότι λεφτά είχε και δεν είχε τα έβαλε για να χτίσει το σπίτι στην Κηφισιά. Έβαλε το οικόπεδο, έχτισε το σπίτι, απέναντι άλλη μια κυρία έχτιζε το άλλο σπίτι. Μου έλεγε η Ρένα έβαζα εγώ τα παράθυρα τα έβαζε κι εκείνη, έβαζε τις πόρτες, το ίδιο κι εκείνη. Κάποια μέρα βλέπει την κυρία απέναντι στα μαύρα ντυμένη να κλαίει και της λέει τι έπαθες χρυσή μου γιατί κλαις, και τις απαντάει πέθανε ο άντρας μου! Πέθανε ο άντρας σου είπε η Ρένα πριν μπείτε στο σπίτι; Το πουλάω στο σπίτι! Και κάπως έτσι το πήρε ο Τόλης Βοσκόπουλος με την Μαρινέλλα όταν παντρευτήκανε και μετά έμεινε στην Μαρινέλλα!»

Η βίλα στην Κηφισιά

Πρόκειται για μια κομψή βίλα περίπου 160 τετραγωνικών μέτρων, σε μια από τις πιο όμορφες και ήσυχες περιοχές της Κηφισιάς. Με έντονο το στοιχείο της παλιάς αθηναϊκής αρχοντιάς, περιτριγυρισμένη από πράσινο. Εκεί, η Μαρινέλλα πέρασε στιγμές ηρεμίας αλλά και δημιουργίας, μακριά από τη σκηνή, διατηρώντας πάντα χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή. Το σπίτι αυτό δεν ήταν απλώς μια κατοικία, αλλά ένα κομμάτι της ιστορίας της, ένας χώρος γεμάτος μνήμες, που συνδέθηκε με μεγάλες στιγμές της ζωής της.

