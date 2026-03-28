Η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή στα 87 της χρόνια, όπως επιβεβαίωσε το απόγευμα του Σαββάτου 28 Μαρτίου η οικογένειά της.

Η μεγάλη κυρία του Ελληνικού πενταγράμμου έφυγε από τη ζωή βυθίζοντας στο πένθος το πανελλήνιο και αφήνοντας πίσω της μια τεράστια μουσική κληρονομιά.

Το πανελλήνιο σόκαρε η κατάρρευση της αγαπημένης σε όλους μας ερμηνεύτριας, Μαρινέλλας τον Σεπτέμβριο του 2024 ενώ βρισκόταν στη σκηνή του Ηρωδείου, ερμηνεύοντας τις μεγάλες επιτυχίες της ολόχρυσης καριέρας της.

Χιλιάδες θεατές που βρέθηκαν στο εμβληματικότερο θέατρο της Αθήνας για να τιμήσουν την ίδια την 86χρονη τραγουδίστρια και την μεγάλη μουσική διαδρομή της «πάγωσαν».

Η Μαρινέλλα που είχε παραπονεθεί για έντονο πονοκέφαλο ώρα πριν ξεκινήσει η συναυλία, ανέβηκε κανονικά πάνω στη σκηνή, ωστόσο, κατά τη διάρκεια του τρίτου τραγουδιού, δεν άντεξε και κατέρρευσε μπροστά στα μάτια χιλιάδων θεατών.

Αμέσως της δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ σχεδόν μια ώρα μετά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Εκεί διαγνώσθηκε με σοβαρό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (αιμορραγία).

