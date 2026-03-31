Η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή στις 28 Μαρτίου, βυθίζοντας στη θλίψη όλη την Ελλάδα και τον κόσμο που την αγάπησε.

Η καλλιτέχνης είχε μια σπουδαία πορεία, με διαχρονικές επιτυχίες που έχουν καταφέρει να μείνουν άφθαρτες στο πέρασμα του χρόνου. Όμως, πέρα από τη μουσική, η ίδια είχε κάνει κάποτε και τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική, που όμως λίγοι γνωρίζουν.

Η Μαρινέλλα συμμετείχε, κατά το έτος 2000, στη σειρά «Ύστερα ήρθαν οι μέλισσες» της ΕΡΤ, μια απόδοση του ομώνυμου βιβλίου του Κώστα Κουτσομύτη στη μεγάλη οθόνη.

Εκεί, υποδύθηκε την Μαρίκα Σουέζ, ηγέτιδα ενός περιπλανώμενου θιάσου που έδινε παραστάσεις στις κατεστραμμένες από τον Εμφύλιο πόλεις. Η ίδια είχε λάβει πολύ καλές κριτικές για τις επιδόσεις της, κάτι το οποίο την ξεχώρισε και την ανέβασε ακόμα πιο ψηλά στα μάτια του κοινού.

