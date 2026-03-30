Η Μαρινέλλα άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 88 ετών, το Σάββατο 28 Μαρτίου, και βύθισε σε ανείπωτο πένθος τόσο την οικογένειά της και τους συνεργάτες της, όσο και ολόκληρη την Ελλάδα, που μεγάλωσε με τα τραγούδια της, τα οποία σημάδεψαν γενιές ανά τα χρόνια.

Η αείμνηστη τραγουδίστρια κατέρρευσε πριν από 1,5 χρόνο, μετά το αιμορραγικό εγκεφαλικό που υπέστη στο Ηρώδειο, τη στιγμή που πραγματοποιούσε μια από τις εμφανίσεις της. Η ίδια δεν κατάφερε να επανέλθει, παρόλο που οι προσπάθειες από τους γιατρούς που την παρακολουθούσαν στενά ήταν μεγάλη. Αύριο, Τρίτη 31 Μαρτίου ο κόσμος θα αποχαιρετήσει τη σπουδαία τραγουδίστρια για τελευταία φορά στη Μητρόπολη Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε σήμερα, Δευτέρα 30 Μαρτίου, η εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, τους επικήδειους λόγους θα εκφωνήσουν ο Γιώργος Νταλάρας και η Χάρις Αλεξίου, ενώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η οικογένειά της, η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τη 13:00.

Η ανακοίνωση της οικογένειας αναφέρει: «Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 14:00, από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη “Φλόγα”, Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια».

