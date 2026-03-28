Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Την τελευταία της πνοή στα 87 της χρόνια άφηνε η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, Μαρινέλλα, 1,5 χρόνο μετά την στιγμή που κατέρρευσε στη μεγάλη της συναυλία στο Ηρώδειο.

Η είδηση για τον θάνατό της έγινε γνωστή το απόγευμα του Σαββάτου 28 Μαρτίου, ενώ η οικογένειά της προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση για την απώλειά της.

Η επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατό της

«Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00», αναφέρει η ανακοίνωση για τον θάνατο της σπουδαίας ερμηνεύτριας.

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Τετάρτης 25 Σεπτεμβρίου 2024, όταν κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Ηρώδειο και ενώ ερμήνευε το τρίτο κατά σειρά τραγούδι του προγράμματός της, άρχισε να παραλύει μέχρι που κατέρρευσε. Αμέσως της δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες, μεταφέρθηκε στα καμαρίνια όπου ανέκτησε τις αισθήσεις της και σχεδόν μια ώρα μετά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαγνώσθηκε με σοβαρό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (αιμορραγία).

H Μαρινέλλα έδωσε μεγάλη μάχη να κρατηθεί στη ζωή, ωστόσο τελικά δεν άντεξε και σήμερα κατέληξε αφήνοντας ένα τεράστιο κενό στον καλλιτεχνικό κόσμο.

