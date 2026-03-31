Μαρινέλλα: Τα τελευταία λόγια της πριν φύγει από τη ζωή στην κόρη της, Τζωρτίνα Σερπιέρη

Η Μαρινέλλα άφησε την τελευταία πνοή της, το Σάββατο 28 Μαρτίου, σε ηλικία 88 ετών βυθίζοντας τους φίλους, τους συγγενείς και τους συνεργάτες της σε βαρύ πένθος. Η σπουδαία καλλιτέχνιδα αφήνει πίσω της μια μεγάλη κληρονομιά και αφήνει ένα αναλλοίωτο στίγμα στην ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, αφού αποτελεί μια από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του ελληνικού πενταγράμμου.

Η σορός της Μαρινέλλας τέθηκε σήμερα το πρωί, Τρίτη 31 Μαρτίου, υπό λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού του Αγίου Ελευθερίου ενώ, στις 14:00 ξεκίνησε η τελετή στην Μητρόπολη Αθηνών προκειμένου να οδηγηθεί στην τελευταία της κατοικία.

Αυτό που λίγος κόσμος δεν γνωρίζει, είναι ότι η Μαρινέλλα τον τελευταίο 1,5 χρόνο, από τότε που υπέστη το βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, παρέμενε στο σπίτι της αδερφής της, Λούλας Γρηγοριάδη. Μάλιστα, το δωμάτιό της είχε μεταμορφωθεί σε ιδιωτικό ιατρείο, προκειμένου να της παρέχεται η απαραίτητη ιατρική βοήθεια για να κρατηθεί στη ζωή.

Μια πληροφορία που έγινε γνωστή σήμερα, Τρίτη 31 Μαρτίου, στην εκπομπή «Αλήθειες με την Ζήνα», είναι τα τελευταία λόγια που η Μαρινέλλα εκφώνησε, λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Παρόλο που η ίδια βρισκόταν σε σοβαρή κατάσταση, είχε την ικανότητα να μπορεί να μιλήσει ή να καταλαβαίνει κάποια πράγματα που γίνονταν στο περιβάλλον της.

Όπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος της εκπομπής, η Μαρινέλλα μίλησε τελευταία φορά στην κόρη της, Τζωρτίνα, και της είπε σιγοτραγουδώντας: «Δεν πάω πουθενά, πουθενά, πουθενά, εδώ θα μείνω», στίχοι από τη μεγάλη επιτυχία του Βασίλη Καρρά, με τον οποίο η τραγουδίστρια είχε στενή φιλία.

