Οι τελευταίες ώρες είναι δύσκολες για τον ηθοποιό Μαρίνο Κόνσολο.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, μέσα από μια δημοσίευση που έκανε στο λογαριασμό του στο Instagram, σήμερα το πρωί, Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, ένα από τα πιο αγαπημένα του πρόσωπα, ο παππούς του, έφυγε από τη ζωή.

Ο Μαρίνος Κόνσολος, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του, ανέβασε μια φωτογραφία του, την οποία συνόδευσε με ένα πολύ τρυφερό και συγκινητικό μήνυμα.

«Σήμερα το πρωί έφυγε ο παππούς μου, Δήμος Χαλλούμας. 90 χρόνια ζωής. Μια ολόκληρη διαδρομή ανθρώπου που έγινε ιστορία για την οικογένειά μας. Τους τελευταίους μήνες κουράστηκε πολύ. Το σώμα λύγισε, αλλά η παρουσία έμεινε μέχρι την τελευταία στιγμή γνώριμη και ζεστή. Οι παππούδες δεν είναι μόνο άνθρωποι της οικογένειας.

Είναι οι ρίζες μας, η αρχή της ιστορίας μας, οι αναμνήσεις που κουβαλάμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Καλό σου ταξίδι παππού. Σε ευχαριστώ για τη ζωή που προηγήθηκε από τη δική μου. Σε ευχαριστώ για τις ρίζες», έγραψε.

govastiletto.gr – Μαρίνος Κόνσολος: Δύσκολες στιγμές για τον ηθοποιό – «Έφυγε όπως ήρθε!»