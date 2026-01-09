Ο Μάριος Αθανασίου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» και μίλησε για την καριέρα του, την οικογένειά του αλλά και τα social media.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στα 30 χρόνια της πορείας του στο θέατρο και την τηλεόραση, λέγοντας ότι νιώθει ευτυχισμένος για όσα έχει καταφέρει, αλλά αν γύριζε ο χρόνος πίσω, θα είχε κάνει άλλη επιλογή: «Όταν ήμουν μικρός ήθελα να γίνω πιλότος της πολεμικής αεροπορίας, αλλά δεν μπήκα στη σχολή», παραδέχτηκε.

Για τις δύο μικρότερες κόρες του, ηλικίας 11 και 8 ετών, είπε πως προσπαθεί να περιορίζει τη χρήση κινητού στο σπίτι, ώστε και τα παιδιά να μην περνούν υπερβολικό χρόνο μπροστά από οθόνες.

«Δεν ανεβάζω στα social media φωτογραφίες για να δείξω μια ψεύτικη χαρά. Όλοι κάνουμε την ίδια ζωή, αλλά ο κόσμος συχνά μπερδεύεται με ό,τι βλέπει στο διαδίκτυο», τόνισε.

Ο ηθοποιός μίλησε επίσης για τις αλλαγές που φέρνει η πατρότητα: «Τις γυναίκες δεν θα τις καταλάβω ποτέ, αλλά από τότε που έγινα πατέρας, καταλαβαίνω πώς αλλάζει η συμπεριφορά τους».

Και φτάνοντας στην ερώτηση για το αν του έχουν πει ότι μοιάζει με τον Σάκη Ρουβά, ο Μάριος Αθανασίου εξομολογήθηκε: «Έχω κάνει μερικές συνεντεύξεις που ήταν υπέροχες, αλλά με έχει κερδίσει σήμερα, με έκανε και γέλασα πολύ. Θα ήθελα πολύ να του μοιάζω. Τον Σάκη Ρουβά στην αρχή της καριέρας του τον σνόμπαρα λίγο, αλλά όταν τον είδα live κατάλαβα πόσο μεγάλη αύρα έχει. Δεν έπαιρνα τα μάτια μου από πάνω του».

