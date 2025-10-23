Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Μάριος Φραγκούλης έδωσε το “παρών” στην παρουσίαση της νέας ποιητικής συλλογής της Λήδας Ρουμάνη και μιλώντας στην κάμερα του Breakfast@Star, αναφέρθηκε με συγκίνηση στον Διονύση Σαββόπουλο, αλλά και με διακριτικότητα στη Μαρινέλλα και την κατάσταση της υγείας της.«Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε ένας σπουδαίος δημιουργός και δάσκαλος για όλους μας. Μεγαλώσαμε με τα τραγούδια του, είχα τη χαρά να βρεθούμε μαζί στη σκηνή. Ήταν γεμάτος ζωή, ενέργεια και αγάπη για τη μουσική. Ήταν η Ελλάδα ολόκληρη», ανέφερε ο διεθνώς αναγνωρισμένος τενόρος.

Για τη Μαρινέλλα

Όσον αφορά τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, ο Μάριος Φραγκούλης δήλωσε: «Δεν υπάρχει κάποια σημαντική εξέλιξη στην κατάσταση της υγείας της Μαρινέλλας. Τα πράγματα παραμένουν όπως ήταν. Δυστυχώς».

Η απάντηση στον Αντώνη Ρέμο

Με αφορμή τα σχόλια που έκανε πρόσφατα ο Αντώνης Ρέμος για τη Μαρινέλλα, ο Φραγκούλης απάντησε με ευγένεια, αλλά και σαφήνεια:

«Δεν κάνω τέτοιες δηλώσεις. Όταν αγαπάς έναν άνθρωπο, κρατάς μέσα σου την ελπίδα ζωντανή και δυνατή. Εύχομαι ολόψυχα να γίνει καλά και να επιστρέψει στους δικούς της ανθρώπους».

Τι είχε πει ο Αντώνης Ρέμος

Ο Αντώνης Ρέμος, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Πρωινό του ΑΝΤ1, είχε αναφερθεί στη βραδιά που η Μαρινέλλα κατέρρευσε στη σκηνή του Ηρωδείου: «Είναι σε μια σταθερά δύσκολη κατάσταση. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνες τις στιγμές … Ήταν σαν ένα κακό όνειρο, μια σκληρή αλήθεια. Ελπίζουμε όλοι σε ένα θαύμα, να ανοίξει τα μάτια της, έστω για να την αποχαιρετίσουμε».