Μια συγκλονιστική εξομολόγηση για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια έκανε ο Μάριος Φραγκούλης, μιλώντας το βράδυ της Παρασκευής 17 Ιουλίου στην εκπομπή «Καλύτερα αργά».

Ο σπουδαίος τενόρος αναφέρθηκε στην περίοδο που μεγάλωσε στην Ελλάδα με τους θείους του, καθώς οι γονείς του είχαν επιστρέψει στην Αφρική.

Όπως αποκάλυψε, δεν έμαθε ποτέ τον πραγματικό λόγο που η οικογένειά του χωρίστηκε, ενώ θυμήθηκε και τις δύσκολες στιγμές που βίωσε στο σχολείο εξαιτίας του bullying.

«Στην πρώτη και τη δευτέρα δημοτικού υπήρχε πολύ bullying. Έλεγα ότι περιμένω τη θεία μου και τα άλλα παιδιά με ρωτούσαν: “Τη θεία σου; Δεν έχεις μητέρα;”. Με είχε πειράξει πολύ αυτό και ζήτησα από τη θεία μου αν μπορούσα να τη λέω μητέρα, γιατί όλα τα παιδιά με κορόιδευαν ότι δεν έχω μαμά», εξομολογήθηκε.

Παρά τις δυσκολίες, ο ίδιος δηλώνει ευγνώμων για την αγάπη που δέχτηκε μεγαλώνοντας. «Είμαι τυχερός γιατί είχα δύο μητέρες», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Μάριος Φραγκούλης περιέγραψε πώς χωρίστηκε η οικογένειά του όταν ήταν μικρός.

«Οι γονείς μου άφησαν εμένα στην Ελλάδα και πήραν τον αδελφό μου στην Αφρική, πιστεύοντας ότι θα επέστρεφαν σε λίγους μήνες ή σε ένα-δύο χρόνια για να ξαναενωθεί η οικογένεια. Στη συνέχεια προέκυψαν προβλήματα μεταξύ τους και τελικά αυτό δεν συνέβη. Η μητέρα μου πήρε τον αδελφό μου και πήγε στο Λονδίνο για να δουλέψει», ανέφερε.

Κλείνοντας την εξομολόγησή του, αποκάλυψε πως μέχρι σήμερα δεν γνωρίζει τι ακριβώς οδήγησε στον χωρισμό των γονιών του. «Δεν έμαθα ποτέ τι έγινε και χωριστήκαμε ως οικογένεια», είπε συγκινημένος.

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