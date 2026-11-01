Μάριος Καπότσης – Ελευθερία Κοντογεώργη: Έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους!

Ο Μάριος Καπότσης και η Ελευθερία Κοντογεώργη έχουν ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική τους ζωή. Οι δυο τους αποφάσισαν, έπειτα από περίπου ένα χρόνο σχέσης, να κάνουν το επόμενο βήμα.

Ο αργυρός Ολυμπιονίκης της υδατοσφαίρισης και η ηθοποιός, που φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά «Μπλε Ώρες» του ΣΚΑΪ, έχουν πλέον μεταφέρει τη σχέση τους κάτω από την ίδια στέγη, επιλέγοντας να συγκατοικήσουν σε ένα όμορφο σπίτι στα νότια προάστια.

Το ζευγάρι διανύει μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο, έχοντας αποφασίσει να προχωρήσει τη σχέση του σε ένα πιο ουσιαστικό στάδιο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Αυτή η εξέλιξη έρχεται μετά από σημαντικές αλλαγές στην προσωπική ζωή και των δύο. Ο Μάριος Καπότσης είχε επιβεβαιώσει τον περασμένο Φεβρουάριο τον χωρισμό του από την Κόνι Μεταξά, έπειτα από περίπου δυόμισι χρόνια γάμου, ενώ η Ελευθερία Κοντογεώργη είχε χωρίσει τον Αύγουστο του 2025 από τον ηθοποιό Κωνσταντίνο Γαβαλά, με τον οποίο έχουν αποκτήσει ένα γιο.

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Η συγκατοίκηση και το ενδεχόμενο γάμου

Έχοντας συμπληρώσει περίπου ένα χρόνο σχέσης, ο Μάριος Καπότσης και η Ελευθερία Κοντογεώργη αισθάνονται πλέον έτοιμοι να μοιραστούν και την καθημερινότητά τους. Η απόφαση να συγκατοικήσουν αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για το ζευγάρι, το οποίο μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να διατηρήσει την προσωπική του ζωή μακριά από τη δημοσιότητα.

Μπορεί ο Μάριος Καπότσης να έχει υπογράψει τους στίχους της μεγάλης επιτυχίας του Κωνσταντίνου Αργυρού «Καμπάνες», μαζί με τους Χριστόδουλο Σιγανό και Valentino, ωστόσο οι καμπάνες του γάμου δεν φαίνεται να χτυπούν ακόμη για τον ίδιο και τη σύντροφό του.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μάριος Καπότσης είχε επιλέξει να μη μιλήσει ανοιχτά για την προσωπική του ζωή, όταν είχε ερωτηθεί από δημοσιογράφους για την Ελευθερία Κοντογεώργη.

«Τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα, μη τα λέμε στους αθλητικούς χώρους. Σας ευχαριστώ, αλλά δεν μιλάω γι’ αυτά», είχε δηλώσει στην κάμερα του Breakfast@Star, αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τότε τη σχέση του με την ηθοποιό

Η Ελευθερία Κοντογεώργη είχε ακολουθήσει αντίστοιχη στάση, τονίζοντας πως επιθυμούσε να μιλά δημόσια κυρίως για τη δουλειά της. «Έχω δει τα δημοσιεύματα. Ό,τι γράφεται το βλέπω. Θέλω τώρα να ασχοληθώ με τα πράγματα της δουλειάς. Θέλω να μιλήσουμε για ό,τι αφορά την παράσταση», είχε αναφέρει σε παλαιότερες δηλώσεις της.

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