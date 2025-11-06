Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

O Μάριος Καπότσης έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και στη δημοσιογράφο, Ελισάβετ Παπακωνσταντίνου.

Ο αθλητής του πόλο, μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να είναι σε σχέση με την ηθοποιό Ελευθερία Κοντογεώργη, για την πρώην σύζυγό του Κόνι Μεταξά αλλά και για τον Λευτέρη Πανταζή.

«Για την προσωπική μου ζωή τα έχουμε πει, δεν χρειάζεται να τα λέμε στους αθλητικούς χώρους. Κρατάω χαμηλούς τόνους, δεν θέλω να μιλάω για αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ που ήρθατε, αλλά δεν μιλάω για αυτά», είπε αρχικά ο Μάριος Καπότσης.

Όσον αφορά τη δήλωση της Κόνι Μεταξά «περσινά, ξινά σταφύλια», για τη σχέση του ίδιου με τον Λευτέρη Πανταζή, απάντησε: «Δεν θα έκανα καμία τοποθέτηση στην τηλεόραση για αυτά τα πράγματα οπότε δεν θέλω να πω κάτι».

«Με τον Λευτέρη Πανταζή συνεργαζόμαστε. Με τον Λευτέρη Πανταζή υπάρχει καλό κλίμα, σεβασμός. Ήταν πάντα καλός μαζί μου και συνεχίζει και είναι», κατέληξε ο Μάριος Καπότσης.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της στις τηλεοπτικές κάμερες, η Ελευθερία Κοντογεώργη ρωτήθηκε για τα δημοσιεύματα που τη θέλουν σε σχέση με τον Μάριο Καπότση και απάντησε: «Έχω δει τα δημοσιεύματα. Ό,τι γράφεται το βλέπω. Θέλω τώρα να ασχοληθώ με τα πράγματα της δουλειάς. Θέλω να μιλήσουμε για ό,τι αφορά την παράσταση».

