Το απόγευμα της Παρασκευής 26/9, στην εκπομπή «Live News» στο Mega, ασχολήθηκαν με την υπόθεση της Μαρίσσας Λαιμού, η οποία έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στη Μεγάλη Βρετανία, πριν από δύο περίπου εβδομάδες. Όπως αποκαλύφθηκε, ο ιατροδικαστής που ολοκλήρωσε τη νεκροτομή έκανε μια πρώτη εκτίμηση, σύμφωνα με την οποία ένα τσίμπημα από έντομο – πιθανόν κουνούπι ή αράχνη – δημιούργησε μικρό τραύμα στο δέρμα που οδήγησε σε μόλυνση. Η λοίμωξη φαίνεται ότι προκλήθηκε από στρεπτόκοκκο Β’ και εξελίχθηκε σε σήψη, γεγονός που κόστισε τη ζωή της 30χρονης.

Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr