Η Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου διανύει μια από τις πιο ήρεμες και ουσιαστικές περιόδους της ζωής της, τόσο προσωπικά όσο και καλλιτεχνικά. Η ταλαντούχα ηθοποιός, που ξεχώρισε τηλεοπτικά μέσα από τη σειρά Maestro του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, έχει βρει την προσωπική ισορροπία της στο πλευρό του μουσικού και εκπαιδευτικού Γιώργου Δούσου.

Παρότι στη μικρή οθόνη ο ρόλος της τη φέρνει αντιμέτωπη με συναισθηματικές παγίδες και δύσκολες επιλογές, στην πραγματική ζωή η Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου ζει μια σχέση βασισμένη στην κατανόηση, την ελευθερία και τη βαθιά σύνδεση.

Οι δυο τους είναι μαζί εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια και όσοι τους γνωρίζουν μιλούν για ένα δεσμό που χαρακτηρίζεται από ηρεμία, σεβασμό και κοινή αγάπη για την τέχνη και τη φύση.

Τα ταξίδια, οι στιγμές μακριά από την ένταση της πόλης και η ανάγκη για ουσιαστική επικοινωνία αποτελούν βασικά στοιχεία της καθημερινότητάς τους. Δεν τους ενδιαφέρει η προβολή ούτε η έκθεση της προσωπικής ζωής τους. Προτιμούν να επενδύουν σε ό,τι τους εξελίσσει και τους φέρνει πιο κοντά.

Η Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, με σημαντικές διακρίσεις στο χώρο του θεάτρου και του κινηματογράφου και με πορεία που χαρακτηρίζεται από συνέπεια και ποιότητα, έχει αποδείξει ότι αντιμετωπίζει την τέχνη με βάθος και αλήθεια. Παρά τις δυσκολίες που κατά καιρούς χρειάστηκε να διαχειριστεί, παραμένει αφοσιωμένη στη δημιουργία και επιστρέφει δυναμικά στη σκηνή, επιλέγοντας ρόλους που την εκφράζουν ουσιαστικά.

Στο πλευρό της, ο Γιώργος Δούσος – μια πολυδιάστατη προσωπικότητα της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής – αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς. Ο ίδιος έχει αφιερώσει στη σύντροφό του το τραγούδι «Marisha», μια μουσική εξομολόγηση που αποτυπώνει τη συναισθηματική τους σύνδεση και τη βαθιά τρυφερότητα που τους ενώνει.

Μακριά από φώτα και κοσμικές εμφανίσεις, η σχέση τους εξελίσσεται αθόρυβα αλλά ουσιαστικά, αποδεικνύοντας ότι η πραγματική συντροφικότητα δεν χρειάζεται προβολή για να ξεχωρίσει.

