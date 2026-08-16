Μια ημέρα γεμάτη χαρά έζησε η οικογένεια της Μιμής Ντενίση τον Δεκαπενταύγουστο, γιορτάζοντας την ονομαστική εορτή της Μαριτίνας. Η νεαρή μοιράστηκε στα social media τρυφερές εικόνες με τα πιο κοντινά της πρόσωπα για να ευχαριστήσει για τις ευχές που δέχθηκε. Στα στιγμιότυπα αυτά δεσπόζει και ο Σωτήρης Πολύζος, ο οποίος παρά τον χωρισμό του με τη δημοφιλή ηθοποιό, παραμένει πάντα δίπλα στη Μαριτίνα ως ένας δεύτερος πατέρας.

Στην ανάρτησή της, η Μαριτίνα Ντενίση έγραψε στα αγγλικά: «Nameday’s appreciation post. Μαρία Αθανασία. Lucky to have you in my life. Να είστε όλοι πάντα καλά».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maritina Denissi (@maritinadns)

Η Μιμή Ντενίση δεν έχει κρύψει ποτέ την τεράστια αδυναμία που έχει στην κόρη της, την οποία έχει χαρακτηρίσει κατά καιρούς «αγάπη της ζωής μου».

Η 26χρονη Μαριτίνα, που έχει μεγαλώσει έχοντας στο πλευρό της τη μητέρα της, έχει χαράξει τα τελευταία χρόνια τη δική της πορεία, διατηρώντας παράλληλα αρκετά στοιχεία από τη φινέτσα και το στυλ της διάσημης μητέρας της.

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