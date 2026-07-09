Η πανέμορφη κόρη της Μιμής Ντενίση, Μαριτίνα, διανύει την πιο όμορφη και δημιουργική περίοδο της ζωής της.

Η 26χρονη κοπέλα, η οποία αυτή την περίοδο είναι αφοσιωμένη στις μεταπτυχιακές σπουδές της, έχει βρει την απόλυτη ευτυχία στο πλευρό του νεαρού συντρόφου της.

Το ερωτευμένο ζευγάρι, που λατρεύει τα ταξίδια, τις κοινές εξόδους και τα ρομαντικά δείπνα, δεν κρύβει την ευτυχία του. Η Μαριτίνα μοιράζεται συχνά αυθόρμητα στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνοντας πόσο όμορφα περνούν μαζί.

Με αφορμή τα γενέθλιά της, ο αγαπημένος της θέλησε να της ευχηθεί δημόσια, κάνοντας μια άκρως τρυφερή αλλά και παιχνιδιάρικη ανάρτηση. Ο ίδιος ανέβασε μια σύνθεση από αυθόρμητες καθημερινές τους στιγμές. Ανάμεσα σε αυτές, ξεχώρισε ένα ατμοσφαιρικό, τρυφερό φιλί κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου τους, αποδεικνύοντας πόσο δεμένοι και αγαπημένοι είναι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maritina Denissi (@maritinadns)

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