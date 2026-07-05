Η Μαρίζα Κωχ επιστρέφει στη σκηνή με την παράσταση «Η Γυναίκα της Ζάκυθος | Διάλογος στα ερείπια του Μεσολογγίου», σε σκηνοθεσία Μάνου Καρατζογιάννη, μετά το σοβαρό ατύχημα που την οδήγησε στο νοσοκομείο και την κράτησε καθηλωμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα στο κρεβάτι.

Με αφορμή αυτή την παράσταση, η σπουδαία ερμηνεύτρια μίλησε στον Alpha για πρώτη φορά με λεπτομέρειες για την πτώση μέσα στο σπίτι της που άλλαξε, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, την καθημερινότητά της.

Ήταν τον περασμένο Απρίλιο όταν η Μαρίζα Κωχ είχε αποκαλύψει μέσα από τα social media πως βρισκόταν καθηλωμένη σε κρεβάτι ορθοπεδικού τμήματος νοσοκομείου, κάνοντας τότε λόγο για «ένα ράγισμα στον κόκκυγα της ραχοκοκαλιάς». Εξαιτίας της περιπέτειας της υγείας της είχε αναβληθεί για το φθινόπωρο και η προγραμματισμένη παρουσίαση με τον Δήμο Αβδελιώδη, με κύκλο τραγουδιών πάνω στην ποίηση του Γιώργου Σεφέρη.

Σήμερα, έχοντας καταφέρει να σταθεί και πάλι στα πόδια της, η Μαρίζα Κωχ περιγράφει το ατύχημα και τη δύσκολη διαδρομή της αποκατάστασης.

«Οι πόνοι ήταν πάνω από τη δύναμή μου. Έσπασα τη μέση μου. Είναι άθλος, είναι μεγαλείο το ότι στάθηκα και περπατώ ξανά… Έγινε σε ένα λεπτό. Το πέδιλό μου είχε κολλήσει στο μάρμαρο, στο πάτωμα και καθώς κινήθηκα και προσπάθησα να προχωρήσω στο άλλο δωμάτιο, με τη δύναμη της στροφής μου, βρέθηκα ανάσκελα στο πάτωμα…», εξομολογήθηκε η σπουδαία ερμηνεύτρια.

Η επιστροφή της στη σκηνή

Η επιστροφή της στη σκηνή αποκτά έτσι μια ακόμη πιο βαθιά διάσταση. Η Μαρίζα Κωχ συμμετέχει στην παράσταση «Η Γυναίκα της Ζάκυθος | Διάλογος στα ερείπια του Μεσολογγίου», που παρουσιάζεται με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου. Πρόκειται για συμπαραγωγή του Εθνικού Θεάτρου με το ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου και σε συνεργασία με τον Δήμο Μεσολογγίου, με τη Μαρίζα Κωχ να ερμηνεύει ζωντανά επί σκηνής αποσπάσματα από τους «Ελεύθερους Πολιορκημένους» του Διονυσίου Σολωμού.

Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για τις 5 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Οινιαδών, ενώ ακολουθούν παραστάσεις στο Κηποθέατρο Αγρινίου στις 7 Ιουλίου και στο Σχολείον της Αθήνας «Ειρήνη Παπά» στις 29 και 30 Αυγούστου.

Και μέσα σε αυτή την επιστροφή, η Μαρίζα Κωχ επιφυλάσσει μια εικόνα που ενώνει το παρόν με μια από τις πιο εμβληματικές στιγμές της καλλιτεχνικής διαδρομής της.

«Στην παράσταση θα φορέσω το φόρεμα της Eurovision, 50 χρόνια μετά», αποκάλυψε.

Πρόκειται για το φόρεμα που είχε φορέσει το 1976, όταν εκπροσώπησε την Ελλάδα στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision με το εμβληματικό «Παναγιά μου, Παναγιά μου». Ο διαγωνισμός είχε πραγματοποιηθεί στη Χάγη της Ολλανδίας και η ελληνική συμμετοχή κατέκτησε τη 13η θέση ανάμεσα σε 18 χώρες, συγκεντρώνοντας 20 βαθμούς.

Το τραγούδι, σε μουσική της ίδιας της Μαρίζας Κωχ και στίχους του Μιχάλη Φωτιάδη, έμεινε στην ιστορία, όχι μόνο για τον ιδιαίτερο μουσικό του χαρακτήρα, αλλά και για το ισχυρό ιστορικό και πολιτικό φορτίο του, καθώς συνδέθηκε με την τραγωδία της Κύπρου μετά την τουρκική εισβολή του 1974.

Πενήντα χρόνια αργότερα, το ίδιο φόρεμα επιστρέφει στη σκηνή. Αυτή τη φορά σε μια παράσταση που συνομιλεί με τη μνήμη, την ελευθερία, τη θυσία και την ιστορία του Μεσολογγίου.

govastiletto.gr -Μαρίζα Κωχ: Βρίσκεται καθηλωμένη στο κρεβάτι του νοσοκομείου