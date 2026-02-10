Για πρώτη φορά τοποθετήθηκε δημόσια ο Mark Anthony σχετικά με τις αντιδράσεις που προκάλεσε ο χορός της Victoria Beckham στον γάμο του γιου της, Brooklyn, απαντώντας έμμεσα και στις πρόσφατες δηλώσεις του ίδιου του γαμπρού.

Ο διάσημος τραγουδιστής, που βρέθηκε καλεσμένος στον γάμο, μίλησε στο The Hollywood Reporter και χαρακτήρισε τη δημοσιότητα που έχει λάβει η οικογενειακή διαμάχη «εξαιρετικά δυσάρεστη», αφήνοντας να εννοηθεί πως η εικόνα που έχει διαμορφωθεί απέχει από την πραγματικότητα.

Να θυμίσουμε ότι ο Brooklyn Beckham είχε αναφέρει μέσα από αναρτήσεις στα social media πως οι γονείς του, David και Victoria Beckham, επιχειρούσαν να ελέγξουν τη ζωή του και τη σχέση του με τη σύζυγό του, Nicola Peltz.

Μεταξύ άλλων, είχε κάνει λόγο και για περιστατικό κατά τη διάρκεια της δεξίωσης, όπου η μητέρα του ανέβηκε στη σκηνή και χόρεψε, σε μια στιγμή που –σύμφωνα με τον ίδιο– προοριζόταν για το ζευγάρι.

Ο Mark Anthony, ωστόσο, απέφυγε να πάρει ξεκάθαρη θέση, τονίζοντας πως γνωρίζει την οικογένεια Beckham εδώ και πολλά χρόνια και διατηρεί στενή σχέση μαζί τους.

Όπως ανέφερε, θεωρεί άδικο τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα γεγονότα, χωρίς όμως να μπει σε λεπτομέρειες για το τι πραγματικά συνέβη εκείνο το βράδυ.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια δεμένη και αγαπημένη οικογένεια και πως η τροπή που έχει πάρει η υπόθεση στη δημόσια σφαίρα δεν αντικατοπτρίζει την ουσία των σχέσεων μεταξύ τους.

