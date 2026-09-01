Μπορεί ο Mark Zuckerberg να έχει συνδεθεί απόλυτα με το φουτουριστικό περιβάλλον της Silicon Valley, όμως η νέα του αφορά κινείται σε εντελώς διαφορετικό ύφος. Ο ιδρυτής της Meta και η σύζυγός του, Priscilla Chan, έγιναν ιδιοκτήτες του Strancally Castle στην Ιρλανδία — ενός ιστορικού γοτθικού κάστρου του 1830, η αξία του οποίου αγγίζει τα 35 εκατομμύρια δολάρια.

Το επιβλητικό ακίνητο δεσπόζει στο Waterford, προσφέροντας πανοραμική θέα στον ποταμό Blackwater και συνθέτοντας ένα παραμυθένιο σκηνικό που παραπέμπει σε κινηματογραφικό σκηνικό εποχής.

Ένα κάστρο σχεδόν 200 ετών

Η ιστορική έπαυλη περιλαμβάνει 11 υπνοδωμάτια, πισίνα και αχανείς εξωτερικές εκτάσεις, διατηρώντας ακέραιη την αυθεντική αρχιτεκτονική της ιρλανδικής κληρονομιάς. Τη συναλλαγή επιβεβαίωσε επισήμως εκπρόσωπος του Mark Zuckerberg, σημειώνοντας πως ο δισεκατομμυριούχος και η οικογένειά του ανυπομονούν να αναλάβουν τη συντήρηση του ακινήτου και να περνούν περισσότερο χρόνο στην Ιρλανδία.

Γιατί στην Ιρλανδία

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Η χώρα έχει άλλωστε ιδιαίτερη σημασία και για την επαγγελματική του ζωή, καθώς εκεί βρίσκεται η διεθνής έδρα της Meta και η εταιρεία απασχολεί περίπου 1.500 εργαζομένους.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο Zuckerberg και η Chan εξέταζαν εδώ και καιρό την πιθανότητα να αποκτήσουν ένα σπίτι στην Ιρλανδία.

Οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες του Strancally Castle, Michael Alen-Buckley και Giancarla Alen-Buckley, είχαν αναλάβει τη διατήρηση και αποκατάσταση της ιστορικής κατοικίας. Μάλιστα, δήλωσαν ότι είναι ιδιαίτερα χαρούμενοι που ο νέος ιδιοκτήτης σκοπεύει να συνεχίσει να επενδύει στη συντήρηση και την αναβάθμιση του ακινήτου και των γύρω εκτάσεων.

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Η τεράστια ακίνητη περιουσία του Zuckerberg

Η νέα προσθήκη στην Ιρλανδία διευρύνει ένα ήδη επιβλητικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων.

Ο Mark Zuckerberg και η Priscilla Chan διατηρούν πολυτελείς ιδιοκτησίες σε Καλιφόρνια, Φλόριντα και Χαβάη, επενδύοντας σταθερά σε μεγάλες εκτάσεις που εξασφαλίζουν απόλυτη ιδιωτικότητα.

Το ζευγάρι, που είναι μαζί από το 2012 και έχει αποκτήσει τρεις κόρες, φαίνεται πως προορίζει το Strancally Castle για προσωπικό οικογενειακό καταφύγιο και όχι απλώς για μια επενδυτική τοποθέτηση.

Με 11 υπνοδωμάτια, πολυτελή πισίνα και με φόντο το μαγευτικό ιρλανδικό τοπίο, το γοτθικό αυτό κάστρο εισάγει ένα εντελώς διαφορετικό lifestyle για τον ίδιο και την οικογένειά του.

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