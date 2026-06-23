Το Καμπιονάτο «μετακόμισε» στη Μύκονο, με τους Ιταλούς αστέρες της στρογγυλής θεάς να κάνουν «παρέλαση» στο νησί των ανέμων.

Η κάμερα του Mykonos Live TV βρέθηκε στο Nammos, που συγκεντρώνει όλο τον καλό κόσμο, και «έπεσε πάνω» στον τερματοφύλακα της Αταλάντα Marco Carnesecchi και την σύζυγό του, και influencer, Valentina De Flaviis με την οποία παντρεύτηκαν πέρυσι.

Στο διάσημο beach bar της Ψαρρούς o 26χρονος γκολκίπερ συνάντησε τον συμπατριώτη του και ποδοσφαιριστή της Ουντινέζε Nicolo Zaniolo με την σύντροφό του Sara Scaperrotta, με την οποία έχει αποκτήσει ένα παιδί.

Η όμορφη παρέα από την Ιταλία απόλαυσε τον ήλιο και την θάλασσα, έβγαλε πολλές φωτογραφίες και πέρασε χαλαρές στιγμές.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

govastiletto.gr – Michael Jordan: Το «γενναίο» φιλοδώρημα που άφησε στο Nammos στη Μύκονο