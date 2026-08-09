Ο Ιταλός ποδοσφαιριστής Marco Verratti με την Γαλλίδα σύζυγό του, Jessica Aidi ζουν ένα μεγάλο έρωτα και χαλαρώνουν στη Μύκονο.

Ο φωτογραφικός φακός του govastiletto.gr τους εντόπισε στο κοσμικό Nammos, που συγκεντρώνει προσωπικότητες από όλο τον κόσμο, να κάνουν τις βουτιές τους και να μη σταματάνε τις αγκαλιές και τα παιχνίδια μέσα στη θάλασσα, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα.

Το μοντέλο τράβηξε πάνω του την προσοχή όχι μόνο επειδή είναι κουκλάρα, αλλά και λόγω της φουσκωμένης κοιλίτσας, καθώς είναι έγκυος. Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2021 στο Παρίσι, σε ένα παραμυθένιο γάμο, περιμένει το πρώτο του παιδί.

Για τον 33χρονο άσσο που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα του Κατάρ με την φανέλα της Al Duhail είναι το τρίτο παιδί, ενώ για την 34χρονη Jessica Aidi το πρώτο. O Marco Verratti έχει δύο γιους, τον 12χρονο Tommaso και τον 8χρονο Andrea, από τον πρώτο του γάμο με το μοντέλο Laura Zazzara.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

govastiletto.gr – Marco Verratti – Jessica Aidi: Στιγμές χαλάρωσης στη Μύκονο