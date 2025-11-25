Ο Μάρκος Σεφερλής έκανε μια ξεχωριστή εμφάνιση στο πλατό του Super Κατερίνα την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, ως έκπληξη για την ονομαστική εορτή της Κατερίνας Καινούργιου.

Ο κωμικός ηθοποιός, που είχε φημολογηθεί ότι ενδεχομένως θα πήγαινε στον ALPHA, τελικά συμφώνησε με το MEGA για τη νέα του τηλεοπτική σειρά.

Σχετικά με τα άμεσα σχέδιά του, ο Σεφερλής δήλωσε: «Είναι στα άμεσα σχέδιά μου μια κωμική σειρά στην τηλεόραση. Ξεκινάω τις παραστάσεις, τελειώσαμε την περιοδεία. Θα ανακοινωθεί ό,τι είναι με το MEGA, έχουν σχεδόν τελειώσει όλα. Θα παρακολουθείτε και τις παραστάσεις μου εκεί».

Ο ηθοποιός τόνισε επίσης τη σημασία της κωμωδίας και της προσωπικής του πορείας: «Δεν έχω ανάγκη να κάνω κάτι δραματικό, σκοπός μου είναι να κάνω τον κόσμο να γελάει. Υπάρχουν παιδιά που αυτοαποκαλούνται κωμικοί και βάζουν το όνομά τους δίπλα σε εκείνα του Μουστάκα και του Ψάλτη».

Σχετικά με τις παραγωγές του, εξήγησε: «Αυτές τις παραγωγές που κάνω, τις πληρώνω μόνος μου, δεν μπορεί να τις πληρώσει άλλος. Η αγάπη του κόσμου φαίνεται από τα εισιτήρια, φαίνεται από την ανταπόκριση. Για να είσαι κωμικός, πρέπει να έχεις μια πορεία. Δεν μπορεί να το κάνεις με σκετσάκια στα social. Μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο καζάνι».

Η επίσκεψη στο πλατό συνοδεύτηκε από χιουμοριστικά σχόλια και σπόντες για τα δημοσιεύματα που ήθελαν τον Σεφερλή να αντικαθιστά προσωρινά την Κατερίνα Καινούργιου. Παράλληλα, της προσέφερε δύο δώρα, ένα για εκείνη και ένα για την κορούλα της που αναμένεται σε περίπου τέσσερις μήνες, με τις αγκαλιές και τα φιλιά να δίνουν ζεστή ατμόσφαιρα στο πλατό.