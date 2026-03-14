Ο Μάρκος Σεφερλής παραχώρησε συνέντευξη στο Secret και στη Σάσα Σταμάτη. Ο δημοφιλής ηθοποιός και κωμικός μίλησε για το συμβόλαιο με το Mega και την Alter Ego Media αλλά και τη συνεργασία με τη σύζυγό του, Έλενα Τσαβαλιά.

Πώς είναι να παίζετε και να σας παρακολουθεί ο γιος σας από κάτω;

Να παίζω εγώ και να είναι ο γιος από κάτω: κοίτα, είναι πολύ ωραίο το συναίσθημα. Όταν παίζουμε, ας πούμε, μια κωμωδία γενικά ή καμιά επιθεώρηση, εγώ θέλω να ακούω το γέλιο του. Είναι για μένα μια επιβεβαίωση, γιατί ξέρω ότι με αγαπάει. Ξέρω ότι έχει έρθει να δει τον μπαμπά του και τη μαμά του και να περάσει καλά. Αλλά, επειδή ο Χάρης δεν γελάει για να σου κάνει το χατίρι, γελάει με αυτά που του αρέσουν. Σήμερα, ας πούμε, τον έβλεπα, χτυπιόταν! Είχε κοκκινίσει κιόλας, γιατί είναι και πολύ σεμνός και πολύ διακριτικός. Ούτε θέλει να νομίζει ο κόσμος ότι γελάει επίτηδες, κατάλαβες.

Μιλήστε μας γι’ αυτό που μας ήρθε «μπαμ», το συμβόλαιο με το Mega.

Έγινε πρόταση από το Mega να πάρει τις παραστάσεις μου για 15 χρόνια. Τιμητική πρόταση. Mega είναι. Το μεγαλύτερο κανάλι αυτήν τη στιγμή στην ελληνική τηλεόραση. Με πολύ σημαντικούς ανθρώπους του χώρου να το απαρτίζουν. Πολλά χρόνια, που ξέρουν τι κάνουν. Άρα λοιπόν για μένα αυτή η πρόταση ήταν τιμητική και σημαίνει πολλά. Γιατί φαίνεται ότι αναγνωρίζεται όλος ο κόπος που έχω κάνει αυτά τα χρόνια. Είμαι ο μοναδικός αυτήν τη στιγμή που παίζονται οι θεατρικές παραστάσεις μου στην τηλεόραση.

Είναι ένα «προϊόν» οι παραστάσεις μου για όλη την οικογένεια. Σε αντίθεση με άλλες παραστάσεις που θα έχεις δει – επειδή βλέπω ότι πας παντού –, όπου χρησιμοποιούν άλλα τεχνάσματα για να κάνουν τον κόσμο να γελάσει. Και μιλάω για βωμολοχίες, που εμένα με ενοχλούν πάρα πολύ. Εγώ, βλέπεις, δεν χρησιμοποιώ ούτε μία βωμολοχία στις παραστάσεις μου, γι’ αυτό και έρχονται οικογένειες να τις δουν. Είναι κάτι που μου λέει ο κόσμος: «Ευχαριστούμε που μπορούμε να δούμε μια παράσταση μαζί με τα παιδιά μας». Άρα λοιπόν φροντίζω να κάνω τον κόσμο να γελάσει με άλλα πράγματα. Με αστεία λεκτικά. Με γκαγκς. Με οπτικά. Δηλαδή παίζω με το κορμί μου. Παίζω με τις μουσικές. Παίζω με διάφορες τεχνικές που έχω για να κάνω τον κόσμο να γελάσει.

Ας μιλήσουμε για την κ. Τσαβαλιά. Είναι δύσκολη συνεργάτιδα;

Καθόλου. Είναι, πώς να σου πω…, στρατιώτης! Μαθαίνει τη δεύτερη, τρίτη μέρα τα λόγια της και μας αγχώνει όλους τους άλλους. Έρχεται διαβασμένη. Της λέω: «Ρε, Έλενα, άσε να τα μάθουμε κι εμείς! Κάτσε να το διαβάσουμε δυο-τρεις φορές το έργο, τέσσερις-πέντε, να μας “κάτσουνε” κι εμάς, να καταλάβουμε τι λέει». Και έρχεται διαβασμένη και το λέει απέξω! Μας κομπλάρει. Μας αγχώνει… Από κει και πέρα, όμως, είναι σταθερή, γρήγορη, αντιληπτική. Δηλαδή, της λες κάτι και το πιάνει αμέσως. Δεν με κουράζει καθόλου και είναι μια συνεργάτιδα που θέλω να έχω σε όλες μου τις δουλειές.

Είναι δύσκολο το ότι είναι και σύζυγός σας ταυτόχρονα;

Καθόλου, γιατί νομίζω πως μέσα στον χώρο του θεάτρου συμπεριφερόμαστε ως συνεργάτες, ως επαγγελματίες ηθοποιοί. Έχει το καμαρίνι της. Έχω το δικό μου. Δηλαδή έχουμε τις ώρες μας. Θα βρεθούμε πάνω στη σκηνή. Θα της κάνω τις παρατηρήσεις μου κανονικά, όπως κάνω σε όλους τους ηθοποιούς. Δεν είναι ότι είμαστε μέρα-νύχτα δίπλα ο ένας στον άλλον «έλα, μωρό μου» και «αγαπούλα μου». Εδώ πέρα λειτουργούμε γιατί είμαστε αληθινοί. Λειτουργούμε ως συνάδελφοι. Αλλά είναι σημαντικό να είναι ο άνθρωπός σου πάνω στη σκηνή μαζί σου, γιατί θα σου πει και τα λάθη σου, που τυχόν θα υπάρχουν, θα σου πει την άποψή του.

Πάντα όμως με αγάπη, με ειλικρίνεια και με στόχο το καλό. Όχι γιατί «πρέπει να σ’ την πει». Άρα λοιπόν είναι συν το να είναι στη δουλειά, από όλες τις πλευρές. Και το κυριότερο, αρέσει στον κόσμο. Θέλει να μας βλέπει μαζί, άσχετα αν όλα αυτά τα χρόνια μάς χωρίζουν, μας ξαναχωρίζουν, γιατί θέλουν να υπάρχει μια «σκιά» γύρω από το όνομα του Σεφερλή κυρίως παρά της Τσαβαλιά. Θέλω να πω ότι το κακό είναι να θεωρεί ο θεατής «α, ο Σεφερλής τραβάει ζόρι αυτήν την περίοδο». Βλέπουν ότι ούτε αυτό έχει πιάσει όλα αυτά τα χρόνια. Βλέπουν ότι είμαστε μαζί και στη ζωή και στη σκηνή και περνάμε καλά.

