Καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» ήταν την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου ο Μάρκος Σεφερλής και μέσα σε όλα μίλησε για τον γιο του, Χάρη και την πατρότητα.

«Το πλάνο του Χάρη πάντα συγκινεί, είναι ό,τι καλύτερο έχω κάνει σε αυτή τη ζωή. Μοιάζει πολύ σε εμένα, η Έλενα έχει παράπονο για αυτό, αλλά έχει και στοιχεία της», δήλωσε ο ηθοποιός, μετά το βίντεο-αφιέρωμα που προβλήθηκε για εκείνον, περιγράφοντας τον γιο του ως ένα συνεσταλμένο παιδί που δεν θα ακολουθήσει στα βήματά του.

Ο Χάρης σπουδάζει ναυτιλιακά και ο Μάρκος Σεφερλής δήλωσε για αυτό: «Σαν παιδί είναι πολύ συνεσταλμένο, δεν θέλει να εκτεθεί στο ευρύ κοινό. Δεν σημαίνει ότι επειδή οι γονείς είναι ηθοποιοί πρέπει να γίνει το παιδί ηθοποιός. Τώρα σπουδάζει ναυτιλιακά, βρήκε αυτό που του ταιριάζει, νομίζω ότι θα πάει καλά γιατί του αρέσει και έχει τα προσόντα να το ακολουθήσει».

Παράλληλα, ο ηθοποιός ανέφερε ότι απολαμβάνει περισσότερο την πατρότητα τώρα, καθώς έχει περισσότερο χρόνο να αφιερώσει στον Χάρη και να επικοινωνούν περισσότερο: «Τώρα μεγάλωσε και ο Χάρης και μπορούμε να επικοινωνούμε περισσότερο, έχουμε γυρίσει τον κόσμο με τον Ολυμπιακό, μπορούμε να μιλήσουμε για διάφορα θέματα».

