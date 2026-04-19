Η Μάρω Κοντού έκανε, το Σάββατο 18 Απριλίου, ποδαρικό στη νέα εκπομπή της Νίκης Λυμπεράκη «Πάμε μια βόλτα;».

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε, κάνοντας μια αναδρομή σε τρυφερές στιγμές της προσωπικής και της επαγγελματικής της διαδρομής, και για την αντίδραση που είχε η οικογένειά της, όταν άρχισε να ακολουθεί τον καλλιτεχνικό χώρο.

Αρχικά, η Μάρω Κοντού είπε: «Το ταξίδι με την τέχνη ξεκίνησε όταν 14 ετών, σε έναν χρόνο περίπου, πήρα 11 πόντους και άρχισα να σκύβω και να ντρέπομαι. Χέρια, πόδια μου φαίνονταν μεγάλα, μακριά και η μαμά μου αποφάσισε να με στείλει σε μια Σχολή Χορού για να ασκηθώ και να φτιάξω το κορμί μου. Εκεί έγινε η μεγάλη αγάπη με τον χορό».

Η ίδια συνέχισε: «Τελείωσα τη Σχολή, μου έδωσαν μια υποτροφία για το εξωτερικό και όταν το άκουσε αυτό η μαμά μου, μου είπε ‘ποιο εξωτερικό; Τελειώνεις το Γυμνάσιο, τελειώνεις τη Σχολή και πας να δουλέψεις, όπως δουλεύω εγώ και η αδελφή σου”. Τυχαία πάλι, ευτυχώς, ζητούσε ο Ροντήρης κοπέλες για τον Χορό του Εθνικού Θεάτρου και πήγα έδωσα και εγώ εξετάσεις. Κράτησαν τις 20 από τις 60, ήμουν και εγώ μέσα».

Η Μάρω Κοντού συμπλήρωσε: «Η μαμά δεν είχε τόσο μεγάλη αντίρρηση, όσο η γιαγιά μου. Είπε ότι είμαι ένα π……ι, γύρισε την πλάτη της και πήγε και κλείστηκε στο δωμάτιό της. Αυτό εγώ το έφερνα μαζί μου, βέβαια, πολλά χρόνια».

