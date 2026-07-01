Η Μάρω Κοντού επέστρεψε στο σπίτι της, έπειτα από 16 ημέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου νοσηλευόταν μετά τον τραυματισμό της στο αριστερό ισχίο, ύστερα από πτώση.

Την είδηση μετέφερε ο Τάσος Τεργιάκης μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό», αποκαλύπτοντας πως η αγαπημένη ηθοποιός πήρε εξιτήριο το απόγευμα της Τρίτης 30 Ιουνίου.

«Από χθες μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο σπίτι της. Οι γιατροί έκριναν ότι η ανάρρωσή της θα εξελιχθεί καλύτερα στο οικείο της περιβάλλον. Βρίσκεται πλέον στο σπίτι της για να ξεκουραστεί και να αναρρώσει, ενώ ο ανιψιός της είναι συνεχώς στο πλευρό της για να τη φροντίζει. Προς το παρόν δεν θα δεχτεί επισκέψεις», ανέφερε ο δημοσιογράφος.

Μέσα από την εκπομπή, ο Γιώργος Λιάγκας έστειλε τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση στη σπουδαία ηθοποιό.

Govastiletto.gr – Η Μάρω Κοντού για τις πλαστικές επεμβάσεις: «Τα έχω κάνει όλα»