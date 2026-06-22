Τα γενέθλιά της είχε χθες, Κυριακή 21 Ιουνίου η Μάρω Κοντού, η οποία βρίσκεται για 8η μέρα στο νοσοκομείο. Η σπουδαία ηθοποιός όπως έγινε γνωστό γλίστρησε, έπεσε και χτύπησε το πόδι της.

Η ίδια έχει μια κάκωση στο αριστερό ισχίο, ενώ ταυτόχρονα έχει σπάσει ένα πλευρό στο ύψος του πνεύμονα.

Η Ελισάβετ Οικονόμου μετέδωσε μέσα από την «Super Κατερίνα» πως αυτή τη στιγμή, η κατάσταση της Μάρως Κοντού κρίνεται σταθερή και νοσηλεύεται σε απλό δωμάτιο της καρδιολογικής κλινικής. Η δημοσιογράφος τόνισε πως δεν βρίσκεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ούτε πρόκειται να υποβληθεί σε κάποια χειρουργική επέμβαση.

Η παρατεταμένη παραμονή της οφείλεται και σε κάποια επιπλέον θέματα υγείας, για τα οποία τηρείται αυστηρά το ιατρικό απόρρητο.

Το Studio Κλεισθένης ευχήθηκε στη Μάρω Κοντού για τα γενέθλιά της, με μια αδημοσίευτη φωτογραφία της από το παρελθόν.

Πρόκειται για ένα αδημοσίευτο μέχρι σήμερα στιγμιότυπο που εικονίζει την ηθοποιό να φορά ένα πολύχρωμο μαντήλι στα μαλλιά, ασορτί με το ρούχο της. Πίσω από το αυτί της έχει ένα κίτρινο λουλούδι, ενώ ένα ακόμη βρίσκεται ανάμεσα στα χείλη της.

«Χρόνια πολλά με υγεία στην υπέροχη Μάρω Κοντού η οποία έχει σήμερα τα γενέθλια της. Με αγάπη από το Studio Κλεισθένης και μια αδημοσίευτη φωτογραφία από τον μετρ του είδους Κλεισθένη», αναφέρεται στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kleisthenis Daskalakos (@studio_kleisthenis)

govastiletto.gr -Μάρω Κοντού: Η σπάνια φωτογραφία για τα 92α γενέθλιά της