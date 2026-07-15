Μία από τις πιο σπουδαίες Ελληνίδες ηθοποιούς άφησε την τελευταία τους πνοή. Η Μάρω Κοντού έφυγε από τη ζωή στα 92 της χρόνια και ο κόσμος του θεάτρου και του κινηματογράφου πενθεί.

Πριν από δύο εβδομάδες είχε λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο «Αττικόν», όπου νοσηλεύτηκε για 15 ημέρες έπειτα από πτώση στο σπίτι της, η οποία της προκάλεσε κάκωση στο αριστερό ισχίο και κάταγμα πλευρού. Καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της υποβαλλόταν στις απαραίτητες εξετάσεις, λάμβανε την ενδεδειγμένη θεραπευτική αγωγή και οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούσαν στενά την πορεία της υγείας της. Αφού η κατάστασή της σταθεροποιήθηκε, έλαβε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι της.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η υγεία της επιδεινώθηκε αισθητά, με αποτέλεσμα να διακομιστεί εκ νέου, αυτή τη φορά στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας». Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η Μάρω Κοντού κατέληξε λίγες ημέρες αργότερα.

Ξεκίνησε την καριέρα το 1954 στο χορό Αρχαίας Τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου όπου παρέμεινε μέχρι το 1958 και πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα, ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου.

Ένας από τους κορυφαίους ρόλους της ήταν ως Ελένη Κοκοβίκου στην κλασική κωμωδία «Η γυνή να φοβήται τον άνδρα» (1965), στο πλάι του Γιώργου Κωνσταντίνου — με μια συνεργασία που έμεινε ανεξίτηλη στη μνήμη του κοινού.

Η Μάρω Κοντού και ο Γιώργος Κωνσταντίνου, δύο από τις πιο εμβληματικές μορφές της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, συναντήθηκαν ξανά μετά από καιρό, στην επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Εκείνος κι Εκείνος» στο θέατρο Αργώ τον Νοέμβριο του 2025.

Ο φωτογραφικός φακός μάλιστα, απαθανάτισε τη συγκινητική στιγμή, όταν η Μάρω Κοντού, φανερά συγκινημένη, πλησίασε τον Γιώργο Κωνσταντίνου μετά το τέλος της παράστασης, τον αγκάλιασε σφιχτά και του χάρισε ένα τρυφερό φιλί.

Δύο αιώνιοι πρωταγωνιστές

Από τις αθάνατες κινηματογραφικές στιγμές τους όπως στο «Ξύπνα Βασίλη», στο «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» και σε δεκάδες άλλες ταινίες, μέχρι τις θεατρικές τους εμφανίσεις, οι δυο τους είχαν συνδεθεί στη μνήμη του ελληνικού κοινού ως σύμβολα μιας εποχής γεμάτης ποιότητα, ήθος και χιούμορ.

Η συνάντησή τους στο «Αργώ» ήταν μια σπάνια στιγμή επανασύνδεσης.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Μάρω Κοντού: «Είπε ότι είμαι ένα π……ι, γύρισε την πλάτη και πήγε και κλείστηκε στο δωμάτιο»