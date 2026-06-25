Ώρες αγωνίας εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τετάρτης (λίγο μετά τις 22:00) στους διαδρόμους του νοσοκομείου «Αττικόν». Ένας 90χρονος άνδρας προσπάθησε να εισβάλει στον χώρο όπου νοσηλεύεται η σπουδαία ηθοποιός Μάρω Κοντού, η οποία αναρρώνει από σοβαρό ατύχημα που είχε στην κατοικία της. Χάρη στην αστραπιαία παρέμβαση των φυλάκων αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, ωστόσο το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και πολλά ερωτηματικά.

Η άμεση κινητοποίηση του προσωπικού ασφαλείας απέτρεψε τα χειρότερα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ηλικιωμένος κατάφερε να περάσει από την κεντρική είσοδο του νοσοκομείου, δηλώνοντας ψευδώς ότι ήταν συγγενής νοσηλευόμενου. Εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι τις βραδινές ώρες αρκετοί συνοδοί παραμένουν στο νοσοκομείο και έτσι δεν κίνησε αρχικά υποψίες. Λίγη ώρα αργότερα κατευθύνθηκε προς την πτέρυγα όπου νοσηλεύεται η Μάρω Κοντού και ισχυρίστηκε ότι ήταν άνθρωπος του περιβάλλοντός της, ζητώντας να την επισκεφθεί. Οι εργαζόμενοι της κλινικής, ωστόσο, γνώριζαν ποια πρόσωπα είχαν άδεια επίσκεψης και αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, ειδοποιώντας αμέσως την ασφάλεια.

Οι πληροφορίες για το σημείο όπου βρισκόταν το μαχαίρι διαφέρουν.

Σύμφωνα με την πρώτη εκδοχή, ο 90χρονος κρατούσε μία γλάστρα και ένα κουτί. Η ύποπτη συμπεριφορά του οδήγησε τον υπάλληλο της ιδιωτικής ασφάλειας να προχωρήσει σε έλεγχο, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι μέσα στο κουτί είχε κρύψει ένα μαχαίρι. Υπάρχει όμως και δεύτερη εκδοχή, την οποία μετέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος. Όπως ανέφερε, ο ηλικιωμένος περιφερόταν έξω από την καρδιολογική κλινική κρατώντας μόνο ένα μικρό γλαστράκι, ενώ το μαχαίρι δεν βρισκόταν σε κάποιο κουτί, αλλά ήταν κρυμμένο στην πίσω τσέπη του παντελονιού του. Μία νοσηλεύτρια που τον πλησίασε για να τον ρωτήσει τι κάνει εκεί αντιλήφθηκε το μαχαίρι, φοβήθηκε και ειδοποίησε αμέσως τον φύλακα, ο οποίος ακινητοποίησε τον 90χρονο πριν προλάβει να φτάσει στο δωμάτιο της ηθοποιού.

Η νέα εξέλιξη που αλλάζει τα δεδομένα

Νέες πληροφορίες που παρουσιάστηκαν το πρωί της Πέμπτης 25/6 στο ρεπορτάζ της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα». Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι Αρχές εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο ο 90χρονος να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας. Το συγκεκριμένο σενάριο φαίνεται να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας και ενδέχεται να εξηγήσει τόσο την αλλόκοτη συμπεριφορά του όσο και την προσπάθειά του να φτάσει στο δωμάτιο της Μάρως Κοντού, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει ότι υπήρχε κάποια προσωπική σχέση μεταξύ τους.

Η κατάσταση της υγείας της ηθοποιού παραμένει σταθερή και οι γιατροί συνεχίζουν να παρακολουθούν την πορεία της ανάρρωσής της.

govastiletto.gr -Μάρω Κοντού: Γενέθλια στο νοσοκομείο – Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της