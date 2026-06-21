Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα για τη Μάρω Κοντού, καθώς η αγαπημένη ηθοποιός γιορτάζει τα 92α γενέθλιά της, συνεχίζοντας να αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές παρουσίες του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου.

Με αφορμή την ιδιαίτερη αυτή ημέρα, το Studio Κλεισθένης θέλησε να της στείλει τις πιο θερμές ευχές του, δημοσιεύοντας στα social media μια σπάνια φωτογραφία από το προσωπικό του αρχείο.

Στο ασπρόμαυρο στιγμιότυπο, η Μάρω Κοντού ποζάρει σε νεαρή ηλικία με ξεχωριστή κομψότητα, φορώντας ένα πολύχρωμο μαντήλι που συνδυάζεται με το σύνολό της, ενώ ένα λουλούδι στα μαλλιά και ένα ακόμη στα χείλη της ολοκληρώνουν την ιδιαίτερη εικόνα.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, το Studio Κλεισθένης έγραψε: «Χρόνια πολλά με υγεία στην υπέροχη Μάρω Κοντού», συνοδεύοντας τις ευχές του με τη σπάνια φωτογραφία που μέχρι σήμερα δεν είχε δημοσιευτεί.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε αμέσως δεκάδες σχόλια και ευχές από θαυμαστές της σπουδαίας ηθοποιού, οι οποίοι έσπευσαν να της ευχηθούν Χρόνια Πολλά και να εκφράσουν τον θαυμασμό τους για τη μακρόχρονη πορεία και τη διαχρονική της γοητεία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kleisthenis Daskalakos (@studio_kleisthenis)

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