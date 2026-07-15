Τη θλίψη στο πανελλήνιο σκόρπισε ο θάνατος της Μάρως Κοντού. Η σπουδαία ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία διαδρομή γεμάτη εμβληματικούς ρόλους, αλλά και μία από τις πιο συγκινητικές τηλεοπτικές παρουσίες των τελευταίων χρόνων.

Η τελευταία της εμφάνιση στη μικρή οθόνη πραγματοποιήθηκε μέσα από τη δημοφιλή σειρά του MEGA, «Η Γη της Ελιάς», όπου ενσάρκωσε τη Μαρία, έναν χαρακτήρα που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους τηλεθεατές. Με τη χαρακτηριστική της αρχοντιά, η Μάρω Κοντού έδωσε στον ρόλο μια ξεχωριστή ευαισθησία, κερδίζοντας ξανά το χειροκρότημα του κοινού.

Στις 7 Μαΐου 2025, στο επεισόδιο 118, η Μάρω Κοντού έπαιξε την τελευταία της σκηνή στη «Γη της Ελιάς». Η Μαρία έντρομη, προσπαθεί να συνεφέρει τον Ζακ, αλλά δεν τα καταφέρνει και καταλαβαίνει ότι είναι νεκρός.

Στο τελευταίο, αφιερωματικό επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς, η Μάρω Κοντού συνομίλησε με βιντεοκλήση με τον Αντρέα Γεωργίου και τον Κούλλη Νικολάου και δεν έλειψαν τα πειράγματα μεταξύ τους.

Η τελευταία της εμφάνιση στη «Γη της Ελιάς» θα μείνει ως μια ακόμη υπενθύμιση της διαχρονικής της λάμψης και της ξεχωριστής σχέσης που είχε με το κοινό της.

Ο Κούλλης Νικολάου μίλησε στους «Αταίριαστους» για τη συνεργασία του με τη Μάρω Κοντού στη σειρά «Γη της Ελιάς».

«Νιώθω τυχερός άνθρωπος που ταξιδέψαμε αυτά τα πέντε χρόνια μαζί στη “Γη της Ελιάς”. Στα 90 της ήταν πιο επαγγελματίας απ’ όλους μας», υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός και τηλεοπτικός παραγωγός.

govastiletto.gr -Μάρω Κοντού: Οι συγκινητικές αναρτήσεις των επωνύμων στα social media