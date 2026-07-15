Η Μαριάνθη Κοντού, όπως είναι το πραγματικό όνομα της Μάρως Κοντού, έφυγε από τη ζωή στα 92 της χρόνια, βυθίζοντας στη θλίψη τον χώρο του θεάτρου, της τηλεόρασης και του κινηματογράφου.

Με εμπλοκή σε περίπου 60 ταινίες και 90 θεατρικές παραγωγές, η Μάρω Κοντού έγραψε ιστορία στον ελληνικό καλλιτεχνικό χώρο. Ανάμεσα στις εμβληματικές της ταινίες ξεχωρίζουν Τα κίτρινα γάντια, Έγκλημα στο Κολωνάκι, Ο φίλος μου ο Λευτεράκης, Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη και Εφτά Χρόνια Γάμου. Μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις της ήταν ως Ελένη Κοκοβίκου στην κλασική κωμωδία «Η γυνή να φοβήται τον άνδρα» (1965), στο πλάι του Γιώργου Κωνσταντίνου — με μια συνεργασία που έμεινε ανεξίτηλη στη μνήμη του κοινού.

Η υποκριτική της δεινότητα στο θέατρο ξετυλίχθηκε στην κινηματογραφική μεταφορά Αλλοίμονο στους νέους (1961), ενώ η παρουσία της σε μιούζικαλ έκανε την τέχνη της ακόμα πιο πολύπλευρη.

Η τελευταία συνέντευξη της Μάρως Κοντού

Η Μάρω Κοντού παραχώρησε την τελευταία της συνέντευξη τον Απρίλιο του 2026 στη Νίκη Λυμπεράκη και στην εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;».

Η σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός μοιράστηκε άγνωστες πτυχές της πορείας της στον κινηματογράφο και αποκάλυψε στιγμές που σημάδεψαν την καριέρα της. Ανάμεσα σε αυτές, η εμπειρία της από τη συνεργασία της με τη Φίνος Φιλμ.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία της ταινίας «Μια Ιταλίδα απ’ την Κυψέλη», η οποία σημείωσε τεράστια εισπρακτική επιτυχία, δεν δέχτηκε ξανά πρόταση συνεργασίας από τη Φίνος Φιλμ. Η ίδια συνέχισε την πορεία της με τον Κώστα Καραγιάννη, χωρίς τότε να γνωρίζει τους λόγους πίσω από αυτή την εξέλιξη.

Χρόνια αργότερα, ωστόσο, πληροφορήθηκε ότι μία από τις μεγάλες ξανθές πρωταγωνίστριες της εποχής –η Αλίκη Βουγιουκλάκη ή η Ζωή Λάσκαρη– φέρεται να είχε θέσει τον όρο «ή αυτή ή εγώ». Η Μάρω Κοντού ξεκαθάρισε πως δεν επιδίωξε ποτέ να επιβεβαιώσει αν η πληροφορία αυτή ήταν αληθινή ή όχι, ούτε να μάθει ποια από τις δύο, ενδεχομένως, εμπλεκόταν.

Στην ίδια συνέντευξη, η σπουδαία ηθοποιός αναφέρθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση και θαυμασμό σε εμβληματικές προσωπικότητες του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου που τη σημάδεψαν. Ξεχώρισε τη Κατίνα Παξινού, την οποία χαρακτήρισε «αντράκι», ενώ μίλησε με θερμά λόγια για τον Δημήτρη Χορν και τον Ντίνο Ηλιόπουλο, τους οποίους περιέγραψε ως gentlemen.

Πώς ξεκίνησε το ταξίδι με την τέχνη

«Το ταξίδι με την τέχνη ξεκίνησε όταν 14 ετών, σε έναν χρόνο περίπου, πήρα 11 πόντους και άρχισα να σκύβω και να ντρέπομαι. Χέρια, πόδια μου φαίνονταν μεγάλα, μακριά και η μαμά μου αποφάσισε να με στείλει σε μια σχολή χορού για να ασκηθώ και να φτιάξω το κορμί μου. Εκεί έγινε η μεγάλη αγάπη με τον χορό», είπε αρχικά η Μάρω Κοντού.

Και συνέχισε: «Τελείωσα τη σχολή, μου έδωσαν μια υποτροφία για το εξωτερικό και όταν το άκουσε αυτό η μαμά μου, μου είπε ‘ποιο εξωτερικό; Τελειώνεις το Γυμνάσιο, τελειώνεις τη σχολή και πας να δουλέψεις όπως δουλεύω εγώ και η αδελφή σου”. Τυχαία πάλι, ευτυχώς, ζητούσε ο Ροντήρης κοπέλες για τον Χορό του εθνικού θεάτρου και πήγα έδωσα και εγώ εξετάσεις. Κράτησαν τις 20 από τις 60, ήμουν και εγώ μέσα».

«Η μαμά δεν είχε τόσο μεγάλη αντίρρηση, όσο η γιαγιά μου. Είπε ότι είμαι ένα π……ι, γύρισε την πλάτη της και πήγε και κλείστηκε στο δωμάτιο της. Αυτό εγώ το έφερνα μαζί μου, βέβαια, πολλά χρόνια», συμπλήρωσε η Μάρω Κοντού.

«Την τελευταία φορά που ερωτεύτηκα ήμουν 67 ετών, τα έχω ζήσει όλα»

Στην ίδια συνέντευξη είχε μιλήσει και για την προσωπική της ζωή.

«Ο έρωτας είναι ωραία πράγμα. Τον έχω ευχαριστηθεί, έχω κλάψει, έχω γελάσει, έχω περάσει ωραία, έχουν κλάψει, έχω κυνηγήσει και με έχουν κυνηγήσει. Δε νομίζω ότι ερωτευόμαστε πολλές φορές στη ζωή μας. Κι αν ερωτευτείς 2, άντε 3, δεν είναι ίδιο πράγμα, είναι άλλο το νεανικό. Το νεανικό είναι τυφλό, ερωτεύεσαι γιατί το έχεις ανάγκη, άλλος έρωτας είναι στη μέση ηλικία. Ο τελευταίος έρωτάς μου ήταν 67 ετών. Από τότε δεν έχω ερωτευτεί ξανά και ούτε θέλω. Τα έχω ζήσει όλα. Και δυο γάμους. Πάρα πολλά έχω ζήσει» είπε η Μάρω Κοντού.

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