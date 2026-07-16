Πανελλήνια συγκίνηση προκάλεσε την Τετάρτη 15 Ιουλίου η είδηση θανάτου της Μάρως Κοντού στα 92 της χρόνια.

Η Μάρω Κοντού άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», με το ιατρικό ανακοινωθέν να αναφέρει πως «απεβίωσε μετά από σοβαρή επιδείνωση της υγείας της».

Ο επιστήθιος φίλος της και ζωγράφος, Κώστας Σπυριούνης, μίλησε στην «Espresso» για την τελευταία συνομιλία που είχε με την Μάρω Κοντού.

Αποκάλυψε ότι ενώ νοσηλευόταν στον Άγιο Σάββα της είπε πως περιμένει να βγει από το νοσοκομείο για να πάνε μαζί για μπάνιο. «Το καλοκαίρι κρατάει μέχρι το Οκτώβριο», ανέφερε για να την καθησυχάσει πως δεν θα χάσει το καλοκαίρι της. «Ναι Κωστάκη μου, να βάλω τα πόδια μου στο νερό και ας πεθάνω», του απάντησε.

Ο αγαπημένος φίλος της μεγάλης ηθοποιού, αποκάλυψε και την τελευταία συνομιλία που είχε η Μάρω Κοντού με τον ανιψιό της. «Πάρε τις φίλες μου και πες ότι λυπάμαι που αυτό το καλοκαίρι δεν θα πάμε μαζί στα Καμένα Βούρλα», του είπε σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, δείχνοντας πως είχε πλήρη διαύγεια τις τελευταίες ημέρες της.

Το ύστατο χαίρε στην κορυφαία ηθοποιό θα δοθεί την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στις 11:00 το πρωί, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Τη βαθιά συγκίνηση της απώλειας θα μεταφέρει με τα λόγια του ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Ως στενός της φίλος, είναι εκείνος που θα εκφωνήσει τον επικήδειο λόγο, τιμώντας την προσωπικότητα και την πορεία της.

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