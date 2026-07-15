Η είδηση θανάτου της Μάρως Κοντού σκόρπισε τη θλίψη στο πανελλήνιο. Η μεγάλη πρωταγωνίστρια του ελληνικού κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης άφησε την τελευταία της πνοή στα 92 της χρόνια.

Πριν από δύο εβδομάδες είχε λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο «Αττικόν», όπου νοσηλεύτηκε για 15 ημέρες έπειτα από πτώση στο σπίτι της, η οποία της προκάλεσε κάκωση στο αριστερό ισχίο και κάταγμα πλευρού. Καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της υποβαλλόταν στις απαραίτητες εξετάσεις, λάμβανε την ενδεδειγμένη θεραπευτική αγωγή και οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούσαν στενά την πορεία της υγείας της. Αφού η κατάστασή της σταθεροποιήθηκε, έλαβε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι της.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, η υγεία της επιδεινώθηκε αισθητά, με αποτέλεσμα να διακομιστεί εκ νέου, αυτή τη φορά στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας». Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η Μάρω Κοντού κατέληξε λίγες ημέρες αργότερα.

Με το που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της τα social media γέμισαν με αναρτήσεις για τη «Κυρία του ελληνικού κινηματογράφου».

Οι αναρτήσεις των επωνύμων για τη Μάρω Κοντού

Αντρέας Γεωργίου

Ο Αντρέας Γεωργίου, ο οποίος συνεργάστηκε μαζί της στη «Γη της Ελιάς», που αποτέλεσε και την τελευταία της τηλεοπτική δουλειά, θέλησε να αποχαιρετήσει την ηθοποιό με ένα κοινό βίντεό τους από τα γυρίσματα της σειράς και ένα πολύ τρυφερό και συγκινητικό μήνυμα.

«Καλό ταξίδι λεβέντισσά μου. Τα έκανες όλα όπως ήθελες, Μπράβο σου Μάρω Κοντού. Δε θα σε ξεχάσω ποτέ. Άφησες πολλά μαθήματα πίσω σου για όλους εμάς. Σε αγαπώ πολύ» έγραψε ο Αντρέας Γεωργίου.

Γιώργος Κωνσταντίνου

«Αντίο Ελενίτσα μου. Άλλα είχαμε συμφωνήσει.

Μεγάλη παράκληση. Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα. Καταλαβαίνω απόλυτα τη δουλειά σας αλλά παρακαλώ να καταλάβετε κι εμένα. Έφυγε μια σπουδαία φίλη. Μια σπουδαία κυρία. Όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα. Ούτε οι βαρύγδουπες δηλώσεις ούτε τίποτα. Η Μάρω ήταν και θα είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο.» έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας που δημοσίευσε ο Γιώργος Κωνσταντίνου.

Από τις αθάνατες κινηματογραφικές στιγμές τους όπως στο «Ξύπνα Βασίλη», στο «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» και σε δεκάδες άλλες ταινίες, μέχρι τις θεατρικές τους εμφανίσεις, οι δυο τους είχαν συνδεθεί στη μνήμη του ελληνικού κοινού ως σύμβολα μιας εποχής γεμάτης ποιότητα, ήθος και χιούμορ.

Μάκης Τριανταφυλλόπουλος

«Όταν φεύγει μια τέτοια σταρ ταξιδεύει μαζί της εκτός από το ταλέντο και η αξιοπρέπεια που την συνόδευσε σε όλη της τη ζωή» έγραψε στη φωτογραφία που δημοσίευσε στα social media ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος.

Λάκης Λαζόπουλος

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lakis Lazopoulos (@lakislazopoulos_official)

Αντιγόνη Κουλουκάκου

H Αντιγόνη Κουλουκάκου με την οποία συνεργάστηκε στη σειρά του Mega «Η Γη της Ελιάς» δημοσίευσε δύο Instagram Stories. Στο πρώτο ανέβασε μια φωτογραφία της Μάρως Κοντού από τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, συνοδεύοντάς τη με μία λευκή καρδιά και ένα αστέρι. Στο δεύτερο μοιράστηκε μια κοινή τους φωτογραφία από τα γυρίσματα της σειράς και έγραψε: «Ο Νίκος σε περιμένει… Καλό Παράδεισο», κάνοντας αναφορά στον Νίκο Γαλανό.

Η αναφορά της συγκίνησε ιδιαίτερα, καθώς με τον Νίκο Γαλανός είχαν επίσης συνεργαστεί στη «Γη της Ελιάς». Ο αξέχαστος ηθοποιός υποδυόταν τον Ισίδωρο Βρεττάκο, ενώ στη σειρά ήταν πατέρας της Ιουλίας, την οποία ενσάρκωνε η Αντιγόνη Κουλουκάκου.

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος

«Πριν από 10 χρόνια περίπου είχα την τιμη και τη χαρά να αποκτήσω στο θέατρο μέσα από το μιούζικαλ NINE μια μητέρα αρχόντισσα… Πέρασαν τα χρόνια μα ποτέ δεν έπαψε να με νιώθει και να με νοιάζεται σα μάνα … Καλό σου ταξίδι υπέροχη Μάρω…».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vasilis Charalampopoulos official (@charalampopoulos_vasilis)

Τάσος Τρύφωνος

«Καλό ταξίδι αγαπημένη μου Μαριάνθη !!! Πάντα ήσουν μια γιορτή της ζωής . Τυχερός και ευγνώμων που σε γνώρισα», έγραψε ο Τάσος Τρύφωνος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tasos Tryfonos (@tasostrifonos)

Εβελίνα Παπούλια

«Αυτό το υπέροχο κορίτσι το έσκασε για κάπου καλύτερα !….. Φίλη μου αγαπημένη , ταξιδιάρα ψυχή, θα τα ξαναπούμε. Καλό ταξίδι.Σ αγαπώ!», έγραψε η Εβελίνα Παπούλια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Evelina Papoulia 1111 🙏 (@evelina_papoulia_official)

Λάμπρος Κωνσταντάρας

«Μας την έκανες κι εσύ Μάρω… Τα έζησες όλα, τα έκανες όλα. Θα χεις να του διηγηθείς πολλά. Όσο για την κουμπαριά, τοχες προβλέψει οτι μαλλον θα αργήσω να παντρευτώ για να γίνεις κουμπάρα μου. Με…έψελνες από το 1999! “Που πας χωρίς αγάπη, στη νύχτα στη βροχή…”», έγραψε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lampros Konstantaras (@lamproskonstantaras)

govastiletto.gr -Μάρω Κοντού: Η τελευταία συνέντευξη της «Κυρίας του ελληνικού κινηματογράφου»