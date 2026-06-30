Ευχάριστα είναι τα νέα για την κατάσταση της υγείας της Μάρως Κοντού. Η αγαπημένη ηθοποιός, η οποία συμπληρώνει περίπου δύο εβδομάδες νοσηλείας στο νοσοκομείο «Αττικόν» μετά από ένα ατύχημα στο αριστερό της ισχίο, παρουσιάζει σταθερή βελτίωση. Μάλιστα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, αν όλα εξελιχθούν ομαλά, πολύ σύντομα αναμένεται να πάρει εξιτήριο και να επιστρέψει στο σπίτι της.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», ανέφερε πως οι γιατροί θα επανεκτιμήσουν την κατάστασή της και, εφόσον η εικόνα της παραμείνει σταθερή, είναι πιθανό να λάβει εξιτήριο ακόμη και μέσα στην ημέρα.

«Η Μάρω Κοντού νοσηλεύεται εδώ και πολλές μέρες στην καρδιολογική κλινική. Έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση της εδώ και μία δύο μέρες. Οι γιατροί σήμερα θα κάνουν επίσκεψη και αν η εικόνα της είναι η ίδια με τις δύο προηγούμενες ημέρες, αναμένεται το μεσημέρι να πάρει εξιτήριο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος αποκάλυψε ακόμη πως η σπουδαία ηθοποιός νοσηλεύτηκε σε τετράκλινο θάλαμο, χωρίς να ζητήσει καμία ιδιαίτερη μεταχείριση, ενώ με τη θετική της διάθεση κατάφερε να γίνει ιδιαίτερα αγαπητή τόσο στους υπόλοιπους ασθενείς όσο και στο προσωπικό του νοσοκομείου.

«Η Μάρω Κοντού νοσηλεύτηκε στη καρδιολογική κλινική σε τετράκλινο θάλαμο, ουδέποτε ζήτησε προνομιακή μεταχείριση και ήταν η χαρά του θαλάμου. Διασκέδαζε τους άλλους ασθενείς με ιστορίες, ένας άνθρωπος πραγματικά καταπληκτικός. Ήταν ψύχραιμη, χαμογελαστή, με τον καλό λόγο στους άλλους ασθενείς και να τους λέει ιστορίες από το θέατρο», ανέφερε ο Μιχάλης Γιαννάκος.

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