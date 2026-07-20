Μπορεί η Μάρω Κοντού να μην είναι πια κοντά μας, όμως το πλούσιο έργο της και τα αντικείμενα που συντρόφευαν την καθημερινότητά της κρατούν τη μνήμη της ολοζώντανη. Ξεχωριστό κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή αποτελούσαν τα κοσμήματά της —κομμάτια-σταθμοί που κουβαλούσαν αναμνήσεις από ανθρώπους και στιγμές που διαμόρφωσαν την πορεία της. Μετά την εξόδιο ακολουθία, το ενδιαφέρον στράφηκε στο τι πρόκειται να γίνουν τα προσωπικά της κειμήλια και η σπάνια συλλογή κοσμημάτων που διατηρούσε όλα αυτά τα χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του couscous.gr, τα κοσμήματα αλλά και τα υπόλοιπα προσωπικά της αντικείμενα πέρασαν στην κατοχή του αγαπημένου της ανιψιού, του ανθρώπου που στάθηκε στο πλευρό της τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Η σχέση τους ήταν ιδιαίτερα στενή, με τον ίδιο να τη στηρίζει καθημερινά και να βρίσκεται δίπλα της μέχρι το τέλος.

Όσοι γνώριζαν καλά τη Μάρω Κοντού αναφέρουν πως φρόντιζε με ιδιαίτερη αγάπη τα κοσμήματά της, διατηρώντας τα σε άριστη κατάσταση. Δεν συνήθιζε να μιλά για την αξία τους ούτε να τα επιδεικνύει. Αντίθετα, κάθε φορά που αναφερόταν σε αυτά, μοιραζόταν ιστορίες και αναμνήσεις που τα συνόδευαν. Ιδιαίτερη θέση στη συλλογή της κατείχαν τα κοσμήματα που είχε λάβει ως δώρα από τους δύο συζύγους της. Για την ίδια είχαν βαθιά συναισθηματική αξία, καθώς αποτελούσαν συνδετικό κρίκο με δύο σημαντικά κεφάλαια της προσωπικής της ζωής και με ανθρώπους που αγάπησε βαθιά.

Η περιουσία που άφησε πίσω της

Η ίδια είχε εξηγήσει πως το μοναδικό σημαντικό περιουσιακό στοιχείο που διέθετε ήταν το σπίτι στο οποίο κατοικούσε, ενώ είχε ξεκαθαρίσει πως δεν είχε στην κατοχή της αυτοκίνητο, οικόπεδα ή τραπεζικές αποταμιεύσεις. «Ύστερα από τόσα χρόνια δουλειάς, ζω αυτή τη στιγμή με μία σύνταξη που ήταν 800 ευρώ και ο κύριος Τσίπρας την έκανε 715. Το μόνο περιουσιακό μου στοιχείο είναι το σπίτι που ζω. Δεν έχω ούτε αυτοκίνητο, ούτε οικόπεδα, ούτε αποταμιεύσεις στο εξωτερικό, ούτε βέβαια στο εσωτερικό», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Η Μάρω Κοντού είχε μιλήσει με απόλυτη ειλικρίνεια και για τα έσοδα που λάμβανε από τις αμέτρητες ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε, τονίζοντας πως τα ποσά απείχαν πολύ από όσα φανταζόταν ο κόσμος. «Δύο φορές τον χρόνο παίρνω δικαιώματα από την προβολή των ταινιών που έχω κάνει, που με το ζόρι φτάνουν τα 1.000 – 1.200 ευρώ. Αν εγώ παίρνω αυτά τα χρήματα που είχα πρωταγωνιστικούς ρόλους σε τόσες ταινίες, μπορείς να φανταστείς τι παίρνουν αυτοί που έπαιζαν δεύτερους και τρίτους ρόλους. Τι να λέμε. Τα φέρνω δύσκολα βόλτα», είχε εξομολογηθεί. Οι δηλώσεις της είχαν προκαλέσει αίσθηση, καθώς αποκάλυπταν μια πραγματικότητα που ελάχιστοι γνώριζαν. Παρά τη σπουδαία καριέρα της, τις δεκάδες κινηματογραφικές επιτυχίες και την καθολική αγάπη του κοινού, η ίδια ζούσε με λιτότητα και δεν δίσταζε να μιλά δημόσια για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζαν πολλοί ηθοποιοί της γενιάς της.

Η Μάρω Κοντού μέχρι το τέλος παρέμενε αυθεντική και ειλικρινής, επιλέγοντας να μιλά ανοιχτά για την πραγματικότητα που βίωνε, αφήνοντας πίσω της ως μεγαλύτερη «κληρονομιά» όχι υλικά αγαθά, αλλά μια σπουδαία καλλιτεχνική διαδρομή που θα μείνει ανεξίτηλη στην ιστορία του ελληνικού πολιτισμού.

govastiletto.gr -Νικήτας Κακλαμάνης: Ο συγκινητικός επικήδειος λόγος του για τη Μάρω Κοντού