Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της Μάρως Κοντού σε ηλικία 92 ετών, με πλήθος ανθρώπων από τον καλλιτεχνικό χώρο και όχι μόνο, να την αποχαιρετούν με λόγια αγάπης και σεβασμού.

Ανάμεσα σε όσους μίλησαν δημόσια για τη σπουδαία ηθοποιό ήταν και ο πρώην σύζυγός της, Γιώργος Δόξας.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Action Τώρα», αναφέρθηκε με συγκίνηση στα χρόνια που έζησαν μαζί, αλλά και στη σχέση που διατήρησαν μετά τον χωρισμό τους.

«Παρότι έζησα μόνο τρία χρόνια με τη Μάρω, ήταν χρόνια καθοριστικά. Υπήρξε ένας δυνατός έρωτας. Ήμασταν σύντροφοι, φίλοι και σε πολλά σημεία της ζωής μου μού στάθηκε. Ήταν μια πραγματική κυρία. Γνώρισα από κοντά τον κόσμο του ποιοτικού ελληνικού θεάτρου και η Μάρω άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα ήθους, ποιότητας και πολιτισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του πρόσθεσε: «Παρότι υπήρχε σημαντική διαφορά ηλικίας και εκείνη ήταν ήδη μια καταξιωμένη πρωταγωνίστρια όταν γνωριστήκαμε, μου στάθηκε σαν αγαπημένη, σαν σύντροφος, σαν φίλη και, κυρίως, σαν μητέρα. Ακόμη και το 2016, όταν έδινα τη δική μου μάχη με τον καρκίνο, ήταν δίπλα μου. Η απώλειά της δεν είναι μόνο προσωπική…είναι απώλεια για ολόκληρη την Ελλάδα».

Κλείνοντας, ο Γιώργος Δόξας τόνισε: «Γυναίκες σαν τη Μάρω Κοντού σπανίζουν. Εκτός από σπουδαία ηθοποιός, ήταν μια αληθινή κυρία. Θα τη θυμάμαι πάντα με αγάπη και ευγνωμοσύνη. Εύχομαι ο Θεός να την αναπαύσει».