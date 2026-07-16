Λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου της Μάρως Κοντού, ο Σπύρος Μπιμπίλας μίλησε το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της σπουδαίας ηθοποιού.

Ο γνωστός ηθοποιός και βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε στη μεγάλη προσφορά της στον χώρο της υποκριτικής, ενώ αποκάλυψε πως ο Γιώργος Κωνσταντίνου, με τον οποίο τους συνέδεε πολυετής φιλία, δεν είναι ακόμη έτοιμος να μιλήσει δημόσια για τον χαμό της.

«Για εμάς είναι μια πάρα πολύ μεγάλη απώλεια ο θάνατος της Μάρως Κοντού, γιατί ήταν ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα του θεάτρου, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης. Ήταν μία πολυσχιδής προσωπικότητα, που παντού, όπου ασχολιόταν, το κατάφερνε με καταπληκτική επιτυχία», είπε αρχικά ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Στη συνέχεια στάθηκε στον χαρακτήρα και τη φιλοσοφία ζωής της. «Ήταν πολύ φιλοσοφημένο άτομο. Το άκουσα σε πρόσφατη συνέντευξή της να λέει: “Είμαστε περαστικοί”. Δηλαδή γι’ αυτό και δεν χρησιμοποίησε ποτέ τον τίτλο της σταρ, ενώ ήταν σταρ. Έλεγε και ότι “δεν έχω ούτε μία φωτογραφία δικιά μου στο σπίτι” γενικά, είχε κάτι το αντισυμβατικό σε όλο αυτό», ανέφερε.

Όταν η συζήτηση στράφηκε στον Γιώργο Κωνσταντίνου, ο Σπύρος Μπιμπίλας εξήγησε πως ο αγαπημένος ηθοποιός παραμένει βαθιά συντετριμμένος από την απώλεια της στενής του φίλης. «Μας συνδέει βαθιά φιλία. Δεν είναι σε θέση να μιλήσει ακόμα για τον χαμό της Μάρως. Θα μιλήσει όταν είναι έτοιμος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου και η Μάρω Κοντού αποτέλεσαν ένα από τα πιο εμβληματικά και διαχρονικά ζευγάρια στην ιστορία του κλασικού ελληνικού κινηματογράφου. Η καλλιτεχνική τους χημεία σφραγίστηκε ανεξίτηλα μέσα από τη θρυλική ταινία του Γιώργου Τζαβέλλα, «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» (1965), όπου ενσάρκωσαν το περίφημο ζευγάρι Κοκοβίκου, τον «Αντωνάκη» και την «Ελενίτσα».

Η ανάρτηση του Γιώργου Κωνσταντίνου για τον χαμό της

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgos Konstantinou (@giorgoskonstantinouofficial)

«Αντίο Ελενίτσα μου. Άλλα είχαμε συμφωνήσει. Μεγάλη παράκληση. Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα. Καταλαβαίνω απόλυτα τη δουλειά σας αλλά παρακαλώ να καταλάβετε κι εμένα. Έφυγε μια σπουδαία φίλη. Μια σπουδαία κυρία. Όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα. Ούτε οι βαρύγδουπες δηλώσεις, ούτε τίποτα. Η Μάρω ήταν και θα είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο» έγραψε ο Γιώργος Κωνσταντίνου στα social media, με τα λόγια του να προκαλούν συγκίνηση.

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