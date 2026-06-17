Η Μάρω Κοντού εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αττικόν», με την εκπομπή Buongiorno να μεταδίδει τις τελευταίες εξελίξεις. Η αγαπημένη ηθοποιός παραμένει για δεύτερο 24ωρο στο νοσοκομείο, ωστόσο, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

Αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι η εισαγωγή της στο νοσοκομείο συνδεόταν με καρδιολογικά και αναπνευστικά προβλήματα. Ωστόσο, οι νεότερες πληροφορίες ανατρέπουν τα πρώτα δεδομένα, καθώς η νοσηλεία της οφείλεται σε ατύχημα που είχε μέσα στο σπίτι της. Συγκεκριμένα, η Μάρω Κοντού γλίστρησε και έπεσε, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στο αριστερό ισχίο, αλλά και κάταγμα σε πλευρό, κοντά στον πνεύμονα.

Ποιες οι τελευταίες εξελίξεις με την υγεία της

Η Μάρω Κοντού επικοινώνησε με το MEGA προκειμένου να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συνέβη και να βάλει τέλος στις πληροφορίες που κυκλοφορούσαν γύρω από την κατάσταση της υγείας της. Η σπουδαία ηθοποιός θα χρειαστεί ένα διάστημα αποκατάστασης μέχρι να αναρρώσει πλήρως και να επιστρέψει στην καθημερινότητά της.

Από την ώρα που έγινε γνωστή η είδηση της νοσηλείας της, δέχθηκε από την πρώτη στιγμή δεκάδες μηνύματα αγάπης και στήριξης από φίλους, συναδέλφους και θαυμαστές, οι οποίοι της εύχονται γρήγορη ανάρρωση και σύντομα να επιστρέψει στην καθημερινότητά της.

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