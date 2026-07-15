Η είδηση θανάτου της Μάρως Κοντού σκόρπισε τη θλίψη στο πανελλήνιο. Η μεγάλη πρωταγωνίστρια του ελληνικού κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης άφησε την τελευταία της πνοή στα 92 της χρόνια.

Μια παλαιότερη εξομολόγησή της στη Φαίη Σκορδά έρχεται ξανά στο φως, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης με τον προφητικό της χαρακτήρα, αλλά και τον αφοπλιστικό τρόπο που αντιμετώπιζε τη φθορά του χρόνου.

Σε μια εποχή που οι περισσότεροι άνθρωποι αποφεύγουν ακόμη και να προφέρουν τη λέξη «θάνατος», η Μάρω Κοντού τον κοιτούσε στα μάτια με μια ειλικρίνεια που ξάφνιαζε.

Τον Οκτώβριο του 2025, φιλοξενούμενη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, «Buongiorno», η σπουδαία ηθοποιός είχε προχωρήσει σε μια ανατριχιαστική «αντίστροφη μέτρηση» που σήμερα, μερικούς μήνες μετά, μοιάζει με μια σκληρή προφητεία:

«Δεν είμαι αιώνια. Είναι περίεργο συναίσθημα να ξέρεις ότι σου έχουν μείνει 3, 4, 5 χρόνια. Και λες, μόνο 5; Και να είσαι τυχερή εάν είναι 5. Αλλά δεν με καίει. Νομίζω ότι είναι μακριά ακόμα ή θέλω να το βλέπω έτσι…». Λόγια που σήμερα προκαλούν ρίγη συγκίνησης, καθώς η μοίρα είχε τελικά τα δικά της σχέδια και ο χρόνος που της απέμενε ήταν πολύ λιγότερος από εκείνα τα 5 χρόνια που ανέφερε στην κουβέντα τους.

Είχε περιγράψει με απόλυτη σαφήνεια πώς θα ήθελε ιδανικά να «φύγει»

Για τη Μάρω Κοντού, η μεγαλύτερη αγωνία δεν ήταν η ίδια η απώλεια της ζωής, αλλά η απώλεια της αξιοπρέπειας και η φθορά που φέρνει μια ασθένεια. Με το μοναδικό της χιούμορ, είχε περιγράψει με απόλυτη σαφήνεια πώς θα ήθελε ιδανικά να «φύγει»: «Δεν θέλω να αρρωστήσω. Θέλω να φύγω σε μια στιγμή. Στο περπάτημα, στον ύπνο, στη μπιρίμπα, σε έναν χορό…»

Για εκείνη, ο θάνατος ήταν ο απόλυτος εξισωτής: «Δεν με αγχώνει η σκέψη, γιατί δεν μπορώ να είμαι εξαίρεση. Όλοι θα κάνουμε την ίδια διαδρομή. Η αληθινή δημοκρατία είναι μόνο αυτή: Γεννιέσαι, μεγαλώνεις, πεθαίνεις. Όλοι ίσοι σε αυτό».

govastiletto.gr -Μάρω Κοντού: Η τελευταία συνέντευξη της «Κυρίας του ελληνικού κινηματογράφου»