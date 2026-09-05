Bασικό περιουσιακό στοιχείο της Μάρως Κοντού ήταν ένα ρετιρέ στο Κουκάκι, το οποίο φέρεται να αποτελούσε το μοναδικό ακίνητό της. Δεν φαίνεται να υπήρχαν άλλα σημαντικά ακίνητα ή μεγάλη ακίνητη περιουσία, ενώ δεν διέθετε ούτε αυτοκίνητο, ούτε μεγάλες τραπεζικές καταθέσεις.

Η σπουδαία ηθοποιός, που έγραψε τη δική της ιστορία στο θέατρο και τον ελληνικό κινηματογράφο, φαίνεται ότι είχε φροντίσει να τακτοποιήσει όσα την απασχολούσαν, χωρίς να διαθέτει την τεράστια περιουσία που θα μπορούσε να υποθέσει κανείς από τη λαμπρή και πολύχρονη καριέρα της.

Σαράντα και πλέον μέρες μετά το θάνατο της Μάρως Κοντού , το ενδιαφέρον στρέφεται στην περιουσία που άφησε πίσω της και στις τελευταίες επιθυμίες της.

Η οικονομική εικόνα της ηθοποιού είχε απασχολήσει και την ίδια στο παρελθόν. Χαρακτηριστική ήταν η φράση που είχε χρησιμοποιήσει μιλώντας για τη σύνταξή της: «Ύστερα από 44 χρόνια στη σκηνή, βγήκα στη σύνταξη με 17.000 δραχμές».

Μια δήλωση που αποτυπώνει το οικονομικό παράδοξο της γενιάς των ηθοποιών που γνώρισαν τεράστια καλλιτεχνική επιτυχία, χωρίς αυτή να μεταφράζεται πάντα σε αντίστοιχη οικονομική απολαβή.

Ιδιαίτερη θέση στη ζωή της φαίνεται ότι είχε ο ανιψιός της, ο οποίος βρισκόταν κοντά της και τη στήριξε μέχρι τις τελευταίες ημέρες της ζωής της. Η σχέση τους ήταν στενή και η Μάρω Κοντού είχε φροντίσει η περιουσία της να περάσει σε εκείνον.

Έτσι, η τελευταία επιθυμία της δεν φαίνεται να αφορούσε μια εντυπωσιακή διανομή μιας τεράστιας περιουσίας, αλλά περισσότερο την επιλογή να αφήσει όσα είχε στον άνθρωπο που στάθηκε δίπλα της.

Η περίπτωση της Μάρως Κοντού υπενθυμίζει ότι η λάμψη και η καλλιτεχνική δόξα δεν συμβαδίζουν πάντοτε με τον πλούτο. Άλλωστε, η μεγαλύτερη κληρονομιά της δεν ήταν τα χρήματα ή τα ακίνητα, αλλά η σπουδαία πορεία της στο θέατρο και στον ελληνικό κινηματογράφο, καθώς και οι ρόλοι που παραμένουν ζωντανοί στη μνήμη του κοινού.

govastiletto.gr – Μάρω Κοντού: Ποιος κληρονόμησε τη σπάνια συλλογή κοσμημάτων της μετά τον θάνατό της