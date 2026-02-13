Η Marseaux μίλησε στην κάμερα του Πρωινού του ΑΝΤ1 και στην Ελένη Παπαδόγια, μετά την εμφάνισή της στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026.

Η νεαρή καλλιτέχνιδα αναφέρθηκε στην εμπειρία της, στον αντίπαλο Akyla, στο ατύχημα που είχε κατά τη διάρκεια της σκηνής και στα σχόλια της Εύης Δρούτσα.

«Δεν πονάω, είμαι μια χαρά», είπε η Marseaux για το χτύπημα που δέχτηκε στο κεφάλι, προσθέτοντας με χιούμορ: «Φοράω και ματάκι».

Παρά το άγχος, τόνισε ότι προσπάθησε να δώσει τον καλύτερό της εαυτό στη σκηνή: «Μου άρεσε πάρα πολύ η ενέργεια του κόσμου από κάτω. Ήταν φανταστικοί, όλοι χειροκροτούσαν και ήταν θερμοί. Άκουσα εκπληκτικές φωνές, που είμαι σίγουρη ότι θα τις ακούσουμε και στον δεύτερο ημιτελικό».

Όσον αφορά τον Akyla, που θεωρείται φαβορί, η Marseaux δήλωσε: «Δεν με άγχωνε. Ήθελα να πάω εκεί και να κάνω το δικό μου κομμάτι. Νομίζω ότι του αξίζει κιόλας, γιατί είναι υπέροχος καλλιτέχνης, υπερταλαντούχος και είναι αρκετά χρόνια που δεν έχει αναγνωριστεί».

Για τα σχόλια της Εύης Δρούτσα σχετικά με τα ρούχα της, η Marseaux σχολίασε ευγενικά: «Δεν έχω προλάβει να δω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω κατά πόσο τα ρούχα παίζουν ρόλο, αλλά οκ, ευχαριστώ».

