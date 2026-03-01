Λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση του Sing for Greece, η Marseaux παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» και τη Βάλια Χατζηθεοδώρου, μιλώντας ανοιχτά για την εμπειρία της, τα σχόλια που δέχτηκε, αλλά και για την προσωπική της ζωή.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια ξεκαθάρισε πως δεν μετανιώνει για τη διαδρομή προς τη Eurovision, ωστόσο παραδέχτηκε ότι πιέστηκε από το κλίμα σύγκρισης και την έντονη κριτική.

«Δεν ήταν η πρώτη φορά που άκουσα σχόλια, απλά ίσως ήταν η πιο έντονη. Τόσο δεν είχα συζητηθεί ποτέ από την τηλεόραση και τέτοια. Και την τηλεόραση τη φοβάμαι γενικά, γιατί νιώθω ότι δεν είναι πολύ καλοπροαίρετη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο body shaming που, όπως είπε, έχει βιώσει από μικρή ηλικία, σημειώνοντας πως κάποια σχόλια λειτούργησαν ως «trigger» για την ίδια.

«Στεναχωριόμουν γιατί διάβασα ότι είμαι άφωνη. Δεν το δέχομαι ρε φίλε αυτό!», τόνισε, απαντώντας και στις δηλώσεις της Εύη Δρούτσα για την εμφάνισή της.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, συγκινήθηκε μιλώντας για μια στιγμή που τη σημάδεψε, αναφερόμενη στον Ακύλα και τη μητέρα του. «Τη μαμά σου δεν θα σταματήσεις ποτέ να τη ζητάς και να σου λείπει. Είτε είσαι 5 είτε 95 ετών», εξομολογήθηκε, αποκαλύπτοντας πως, παρότι έχει συνηθίσει να ζει χωρίς τη δική της μητέρα, δεν έχει σταματήσει να της μιλά και να τη σκέφτεται.

Όσον αφορά τη δήλωσή της στο παρελθόν, ότι είχε σχέση με κορίτσι, η Marseaux ξεκαθάρισε: «Δεν θα εκτιμηθεί αν πω ψέματα. Τώρα έχω σχέση με αγόρι και είμαι ερωτευμένη».

Με ειλικρίνεια και χωρίς διάθεση ωραιοποίησης, η τραγουδίστρια έδειξε πως επιλέγει να μιλά ανοιχτά για τη ζωή της, χωρίς να προσαρμόζει την αλήθεια της στις προσδοκίες του κοινού.

