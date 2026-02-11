Ένα απρόοπτο περιστατικό αποκάλυψε η Marseaux μετά την εμφάνισή της στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026, αφήνοντας άφωνους τους παρουσιαστές, αλλά και το κοινό.

Η νεαρή καλλιτέχνιδα, που διαγωνίστηκε με το τραγούδι «Χάνομαι» και θεωρείται ένα από τα δυνατά ονόματα για τον εθνικό τελικό της Κυριακής, μίλησε για ένα μικρό ατύχημα που είχε λίγο πριν βγει στη σκηνή.

Μετά το τέλος του διαγωνιστικού μέρους, οι παρουσιαστές πλησίασαν τους συμμετέχοντες για τις πρώτες αντιδράσεις.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, παρατηρώντας κάτι διαφορετικό στην εμφάνισή της, τη ρώτησε με χιούμορ αν οι αφέλειές της… κρύβουν κάποιο μυστικό.

Τότε η Marseaux αποκάλυψε τι είχε συμβεί στην τελική πρόβα.

Όπως είπε, λίγη ώρα πριν το live, πήγε στην τουαλέτα και μέσα στο άγχος της χτύπησε το κεφάλι της στον νιπτήρα.

Το αποτέλεσμα ήταν να αποκτήσει καρούμπαλο και αιμάτωμα, με την ομάδα της να ψάχνει πάγο και ό,τι μπορούσε να βοηθήσει ώστε να υποχωρήσει το πρήξιμο πριν από την εμφάνιση.

Παρά το ατυχές συμβάν, η τραγουδίστρια ανέβηκε κανονικά στη σκηνή και ολοκλήρωσε την παρουσίασή της χωρίς να δείξει το παραμικρό, αποσπώντας θετικά σχόλια για την ψυχραιμία και τον επαγγελματισμό της.