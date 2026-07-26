Marta Kostyuk: Η αποκαλυπτική εμφάνιση σε συναυλία στην Ίμπιζα που «έκλεψε» τις εντυπώσεις

Η 24χρονη αθλήτρια, η οποία βρίσκεται στην καλύτερη φάση της καριέρας της, μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις διακοπές της στην Ισπανία, όπου εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό κολάν από πλέγμα και κατέγραψε μια χορευτική στιγμή μαζί με φίλους της.

Δείτε το βίντεο που ανέβασε στο Instagram:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Marta Kostyuk • Марта Костюк (@martakostyuk)

Στο βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, η Marta Kostyuk φαίνεται να χορεύει και να τραγουδά, ενώ πόζαρε παράλληλα μαζί με το μοντέλο Caroline Daur, με την οποία πέρασε μέρος των διακοπών της.

Η εμφάνιση της τενίστριας έγινε γρήγορα viral, με πολλούς θαυμαστές να σχολιάζουν την εντυπωσιακή της εικόνα.

Martita Kostyuk salió a divertirse. Si o no?🤔 pic.twitter.com/awfPxW5m3w — Solo Tenis Picks🇦🇷 / Apuestas Deportivas Free (@solotenispicks) July 23, 2026

Το συγκεκριμένο σύνολο που επέλεξε, αξίας περίπου 150 λιρών, εξαντλήθηκε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η Marta Kostyuk έχει κάθε λόγο να γιορτάζει, αφού διανύει την κορυφαία περίοδο της καριέρας της.

Μέσα στο 2026 κατάφερε να φτάσει για πρώτη φορά στα ημιτελικά του Wimbledon, ενώ είχε αντίστοιχη πορεία και στο Roland Garros, καταγράφοντας τις καλύτερες εμφανίσεις της σε Grand Slam διοργανώσεις.

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