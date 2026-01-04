Για τη μεγάλη απώλεια κιλών που έχει πετύχει τους τελευταίους μήνες και τον τρόπο που κατάφερε να μην ξεφύγει από τη διατροφή της την περίοδο των γιορτών, μίλησε η Μάρτζυ Λαζάρου στην εκπομπή «Ζω καλά» και στον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.

Η Μάρτζυ Λαζάρου αποκάλυψε ότι από το Πάσχα μέχρι το καλοκαίρι έχασε 20 κιλά, και συνεχίζει να είναι πολύ προσεκτική με τη διατροφή της.

«Έχασα 20 κιλά. Ξεκίνησα τη διατροφή λίγο πριν το Πάσχα. Τα έχασα μέχρι το καλοκαίρι και τώρα τα έχω συντηρήσει. Οπότε εκπαιδεύτηκα και τώρα τα Χριστούγεννα δεν έπεσα με τα μούτρα. Επειδή είχα μπει και σε ένα πολύ σωστό πρόγραμμα διατροφής, δεν είναι ίδια η όρεξη πια και τώρα ξέρω τι τρώω. Άλλη Μάρτζυ…

Πέρυσι θυμάμαι ότι είχα φάει πάρα πολύ… Είμαι σταθερή στα κιλά μου… Στους γύρω μου άρεσε αυτή η αλλαγή…», είπε η Μάρτζυ Λαζάρου.

