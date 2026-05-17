Ο Ανδρέας Μικρούτσικος ήταν καλεσμένος, το πρωί της Κυριακής 17/5, στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!», όπου σχολίασε το χθεσινό τελικό της Eurovision και την 10η θέση του Akyla.

Αρχικά, ο Ανδρέας Μικρούτσικος τόνισε: «Εγώ έχω ανάγκη να ζητήσω συγγνώμη στον Akyla. Η ΕΡΤ πρέπει να ζητήσει συγγνώμη! Ο Akylas να ζητήσει συγγνώμη; Έφαγε όλη την υφήλιο, τα πάντα έκανε και τι δεν έκανε».

Σε άλλο σημείο, ο παρουσιαστής πρόσθεσε: «Το κοινό θέλει να κερδίζει ο Δαβίδ τον Γολιάθ. Κι εδώ είναι ένα τρομακτικό σφάλμα που έκανε η ΕΡΤ, ο σκηνοθέτης και οι άνθρωποι που τον πλαισίωσαν. Πήρε έναν Δαβίδ, έναν μουσικό του δρόμου και πήγαν να τον κάνουν Γολιάθ. Μας θαμπώσανε και μας στραβώσανε».

